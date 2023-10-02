Среднемесячная стоимость нефти Urals превысила прошлогодний уровень

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в сентябре составила $83,08 за баррель. Это на $9,08 выше, чем в августе ($74), и в 1,2 раза выше, чем в сентябре 2022 года ($68,25 за баррель). В январе-сентябре текущего года средняя цена Urals сложилась в размере $59,54 за баррель, сообщается на сайте Минфина.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2023 года сложилась в размере $83,08 за баррель, что в 1,217 раз выше, чем в сентябре 2022 года ($68,25 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в сентябре 2023 года составила $93,98», — говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, дисконт к Brent уменьшился до $10,9 за баррель.

По данным Минфина, в январе-сентябре текущего года средняя цена российской нефти сложилась в размере $59,54 за баррель (в январе-сентябре 2022 года – $80,58 за баррель). В январе текущего года Urals стоила в среднем $49,48 за баррель, в феврале — $49,56, в марте — $47,85, в апреле — $58,63, в мае — $53,34, в июне — $55,28, в июле — $64,37, в августе — $74.

