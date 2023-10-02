Свыше 60% девятиклассников перешли из школ в колледжи в 2023 году

Более 60% учеников девятых классов выбрали обучение в колледжах в текущем году.

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Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает пресс-служба правительства.

«Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования (СПО) среди молодежи. В 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 миллиона», — заявила вице-премьер, выступая на всероссийском конкурсе «Мастер года».

Она рассказала, что занятость выпускников колледжей составляет 80%.

Голикова подчеркнула, что в настоящий момент среднее профессиональное образование в России — это свыше 3,5 тыс. колледжей и более 3,7 млн студентов, которые обучаются почти по 500 специальностям в промышленности, строительстве, АПК, социальной сфере, а также в области искусств и IT. В колледжах работают примерно 200 тыс. педагогов, добавила вице-премьер.

К 2028 году система профобразования должна обеспечить выход на производство более 1 млн специалистов приоритетных отраслей, отметила зампред правительства.

В кабмине напомнили, что с 2022 года реализуется федеральный проект «Профессионалитет», участие в котором принимает более 900 колледжей из 68 регионов; в этом году обучение в рамках проекта начали 350 тыс. человек.