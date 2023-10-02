Украина получила двухпартийный консенсус в США: денег не будет

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом федеральный бюджет страны на ближайшие полтора месяца, что позволит не останавливать работу органов государственной власти как минимум до 17 ноября текущего года.

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В США новый финансовый год начинается 1 октября и до этого срока Белый дом и Сенат (контролируемые Демократической партией США) и Палата представителей (контролируемая республиканцами) не смогли договориться о государственных расходах на этот период. Острые споры по федеральному бюджету не редкость для американской политической жизни, и особенно яростные столкновения происходят накануне президентских выборов, до которых остается чуть более года.

Одной из главных тем, вокруг которой ломались копья во время заочных дебатов лидеров демократов и республиканцев, стала финансовая помощь Украине. Демократы клялись, что не бросят своего сателлита, а республиканцы высказывали сомнения по поводу отправки денег коррумпированным сверх всякой меры украинским властям.

Белый дом запросил у Конгресса на поддержку Киева в следующем финансовом году 24 млрд долларов, Сенат разделил эту сумму на четыре, проголосовав за выделение Украине 6 млрд долларов, а Палата представителей умножила это число на ноль, включив полученный результат в утвержденный бюджет. Но самое неожиданное: Байден быстро подписал документ.

Ранее проукраинские политологи утверждали, что в США существует двухпартийный консенсус по поводу помощи Киеву. Прекращение финансирования украинских властей на ближайшие 45 дней стало его воплощением.

Можно было бы предположить, что глава Белого дома очень хотел, но не смог «выбить» из Конгресса помощь для Киева. Однако, судя по последним действиям Байдена, складывается впечатление, что не очень-то и хотел.

Во время недавнего визита Зеленского в Вашингтон, Белый дом предоставил Киеву мизерный пакет военной помощи, который не позволит восполнить потери, понесенные за четыре месяца безуспешного наступления. Причем для увеличения военной помощи Украине президенту США даже не требовалось получать очередное согласие Конгресса.

Закон о ленд-лизе (завершивший свое действие в конце сентября этого года) позволял главе Белого дома отправлять неограниченное количество любого вооружения, находящегося в распоряжении США. Но американский президент ни разу не воспользовался этим законом и не стал просить Конгресс о его продлении. Судя по всему, Байден в преддверии президентских выборов 2024 года взял курс на понижение градуса украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь добиться продолжения финансирования со стороны США, заявил CNN, что деньги, украденные чиновниками министерством обороны Украины, были деньгами не американских налогоплательщиков, а украинских.

Объяснение получилось довольно сомнительного качества, поскольку вызывает у американских избирателей больше вопросов, нежели дает ответов. Например, зачем вообще украинская власть обворовывает собственных граждан? Есть ли гарантия того, что украинский чиновник, воруя украинские деньги, случайно не перепутает, и не украдет денег американских налогоплательщиков? А если гипотетически представить себе, что украинские чиновники перестали воровать, то возможно американская помощь вовсе не понадобилась бы?

В конечном итоге проворовавшийся и завравшийся Зеленский становится все более токсичным активом для Демократической партии США и удобной мишенью для критики республиканцев, твердо вознамерившихся вернуть себе Белый дом.