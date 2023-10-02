В Кремле рассказали, как РФ может отреагировать на аресты машин с российскими номерами

В Москве считают абсурдным запрет на въезд в страны Евросоюза машин с российской регистрацией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». По его словам, Россия ответит выгодным ей самой образом, при этом ответ не обязательно будет «зеркальным».

«Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что «подобные абсолютно абсурдные решения» негативно влияют на отношения России с ЕС и «далеко не красят руководство этих стран».

В начале сентября Еврокомиссия обнародовала разъяснение к санкциям, которое по факту запрещает машинам с российской регистрацией въезжать в страны ЕС. Указанные ограничения на тот момент уже были введены Финляндией, ФРГ, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей; вечером 2 октября запрет вводит Болгария, а 3 октября для автомобилей с российскими номерами станет недоступной территория Норвегии.