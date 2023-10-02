Западные страны и, в частности, США, имеют отношение к подрыву газопроводов «Северный поток» и скрывают следы преступления.

Об этом заявил глава департамента МИД Северной Кореи по делам РФ Ким Чон Гю.

«США и Запад упорно отказывались от справедливого требования России привлекать заинтересованное государство — Россию к расследованию инцидента и проводить международное совместное расследование под началом ООН, даже не сообщив России о результатах прошедшего ранее расследования», — говорится в статье Ким Чон Гю, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК)

По мнению дипломата, такое поведение Запада является уловкой для сокрытия следов, оставленных в результате подрыва газовых магистралей.

Ким Чон Гю напомнил, что за минувший год опубликованы «неопровержимые свидетельства, указывающие на США и Запад как на стоящие за этим инцидентом силы», и подчеркнул, что такая ситуация в очередной раз подтверждает «циничность политики двойных стандартов» Запада.

На днях ряд немецких изданий опубликовали совместное расследование, в котором утверждается, что Берлин считает основной версию о причастности Украины к подрыву российских газопроводов. В качестве организаторов диверсии рассматривается группа из окружения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ЧП на газопроводах «Северный поток» произошло в сентябре 2022 года. В результате срабатывания неустановленного взрывного устройства были повреждены две трубы газопровода «Северный поток» и одна труба газопровода «Северный поток — 2».