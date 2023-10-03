Ветроэнергетические мощности в РФ достигли уровня реактора АЭС

Новый ветропарк «Росатома» в Ставропольском крае – Труновская ВЭС – начал поставлять электроэнергию в единую сеть России. Таким образом, общая ветроэнергетическая мощность компании «Новавинд» (ветроэнергетический дивизион «Росатома») выросла до 1 ГВт, что сравнимо с мощностью реактора АЭС, сообщили в пресс-службе компании.

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«Труновская ветроэлектростанция – наш девятый ветропарк на юге России и седьмой – в Ставропольском крае. Первые 60 МВт уже поступили в единую энергосистему страны. Суммарная мощность введенных ветроэнергетических мощностей нашей компании достигла 1 ГВт. Этот объем можно сравнить с мощностью реактора атомной электростанции», – сообщил гендиректор компании «Новавинд» Григорий Назаров.

Он также отметил, что установленное на Труновской ВЭС генерирующие оборудование укомплектовано единственной локализованной турбиной мегаваттного класса в России.

В «Новавинд» ранее сообщили, что выработка всех ветроэлектрических станций за три квартала текущего года составила 1,55 млрд кВт*ч, что позволило обеспечивать электроэнергией более 570 тыс. домохозяйств. По сравнению с прошлым годом выработка увеличилась на 167 млн кВт*ч за счет запуска 60 МВт Берестовской и 160 МВт Кузьминской ВЭС. Показатель выработки 2023 года учитывает работу восьми введенных в эксплуатацию ВЭС общей мощностью 940 МВт в Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской области, добавили в компании.

