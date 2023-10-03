Экс-глава израильской спецслужбы рассказал, в каком единственном случае США отступят перед Россией

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми рассказал, в каком единственном случае зарвавшиеся США отступят перед Россией.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия 1», он заявил, что Вашингтон делает, что угодно будучи уверенными в собственной безнаказанности. В частности, эксперт напомнил, что история с «Северными потоками» показывает, что США нет никаких границ и такого преступления, на которое они бы не пошли, если уверены, что за это их не накажут.

«В случае с газопроводами они решились на диверсию, так как не сомневались, что это не приведёт к военному ответу со стороны Москвы, а любые контрмеры Вашингтон способен выдержать без особого труда, – пояснил Кедми. – Поэтому заставить Вашингтон пойти на попятную может только прямое и предельно ясное предостережение о последствиях в виде военного столкновения с ударами по американской территории.

По словам бывшего разведчика, в данной ситуации есть только одно, что может остановить США – это опасность. А какой опасности они боятся? Военного столкновения с российской армией.

«Всё, что не относится к военному столкновению с Россией, они готовы делать. Но проблема в «серой зоне». Они могут посчитать, что какие-то действия не приведут к столкновению с ВС РФ, а они приведут. Тут возникает поле для ошибки, и тут они могут ошибиться, потому что систематически ошибаются», – подчеркнул политолог.

При этом специалист убеждён, что надеяться на страх США перед провалом их военной доктрины либо поражение американских сил в третьей стране не приходится.

В этой связи он напомнил, что позор вьетнамской кампании вообще никак не изменил внешнюю политику Вашингтона с постоянным вмешательством в дела других стран вплоть до ввода туда военных контингентов.

«Но перепрошить американское политическое сознание возможно для этого нужна реальная угроза территории и армии США. И донести это до них следует максимально доходчиво и наглядно во избежание трактовок. Поэтому единственное, чего они боятся сегодня, потому что они к этому не готовы – это военное столкновение с России», – отметил Кедми.

По его глубокому убеждению, только это может их остановить. И, если это столкновение неизбежно, они отступают.

«И они отступят. Вопрос, насколько они будут уверены, или насколько им будет ясно, насколько им объяснят наглядно, что следующий шаг – это военный удар по США и их армии», – резюмировал экс-глава израильской спецслужбы «Натив».

Как писал «Эксперт», ране Кедми оценил вероятность войны между США и Россией. По его мнению, прямой военный конфликт между двумя странами вряд ли может начаться в следующем году, так как ни одна из сторон не имеет причин для этого.