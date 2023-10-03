Freedom Holding — теперь и телеком: акции на исторических максимумах

В России больше нет компании с таким названием, в Казахстане «Фридом» разросся до цифровой экосистемы, а холдинг объединяет все активы Freedom в 16 странах, расширяется не только на постсоветском пространстве и в Европе, но и нацелен стать крупным инвестбанком в США.

Freedom Holding Corp. в октябре 2019 году вышел на биржу NASDAQ, преподнося это событие как уникальное для инвестбизнеса на постсоветском пространстве. Акции разместили чуть дороже 14 долл за бумагу, спустя четыре года, они торгуются по 85 долл. Причем, если мы посмотрим на график, за последний месяц они скаканули с 70 долларов до своих новых исторических максимумов на 101 доллар, а сейчас чуть откатились к устойчивым 85 долларам. Даже с учетом коррекции, рост хороший. Но такая сильная волатильность за кроткий период у любого внимательного инвестора вызовет вопросы.

Freedom Holding попал под прицел хедж-фонда Hindenburg Research, который специализируется на анализе разных бизнесов и выявлении в них финансовых махинаций. Hindenburg выпускает разгромные отчеты о разных бизнесах, и в итоге акции этих компаний обрушиваются, а Hindenburg зарабатывает на «шортах» (заранее продавая бумаги компании беря их взаймы, о которой планирует выпустить расследование, и позже откупая их по более низкой цене). Особую известность Hindenburg приобрела в начале 2023 года, когда после ее расследования обвалились котировки акций гиганта Adani Group индийского миллиардера Гаутама Адани.

Hindenburg Research выпустил 15 августа разоблачающий отчет о Freedom Finance. Компания Freedom Holding была обвинена в тесных связях с Россией (якобы продолжает контролировать активы в РФ), недостоверных финансовых показателях и обходе санкций. Расследование строилось на том, что Hindenburg якобы в течение года интервьюировал бывшего сотрудника Freedom Holding, изучал международные отчеты компании и проводил отраслевой анализ.

На новостях о выходе этого расследования котировки Freedom Holding упали на 8%, но в течение того же дня отыграли падение. А в течение следующей недели и вовсе поднялись к 100 долларам за акцию. Обвала не случилось, хотя Hindenburg довольно опытны в своих отчетах.

Во Freedom сразу заявили, что считают расследование Hindenburg Research спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов. Но просто слова компании не остановили бы «шортистов» и не успокоили инвесторов после таких обвинений. Оказалось, что в годовом отчете компании Турлова, который вышел за пару недель до атаки «медведей» и был опубликован на сайте SEC, был независимый анализ аудитора, дающий ответы на обвинения Hindenburg.

Во-первых, Freedom как компания с листингом в США довольно четко дистанцировалась от России, чтобы не попасть под санкции или не потерять доверие своих международных акционеров. Сам Турлов после нескольких лет базирования с семьей в Алматы даже принял гражданство Казахстана, автоматически потеряв российское.

Во-вторых, аудитор очень долго и скрупулёзно проверял сделки, клиентов и процедуры проверки, которые во всех компаниях Freedom Holding применяются к клиентам и их капиталам (комплаенс-проверка). Если бы были замечены какие-то весомые недочеты, обслуживание санкционных клиентов или отмывочные сделки, то чистого отчета аудитора мы бы не увидели. Именно правилам KYC (Know Your Customer — знай своего клиента) и AML (Anti-Money Laundering — антиотмывочные процедуры) и тому, как они работают во Freedom, была посвящена в большей степени проверка аудитора. То есть никакие санкционные нарушения найдены не были, а процедуры проверки «Фридомом» своих клиентов были признаны высоко профессиональными.

Турлов к тому же вышел сам в эфир для акционеров и клиентов компании и ответил подробно по обвинениям: «Аудиторы нас аккуратно проверяли, как работают все наши процедуры и контроли, как работает автоматизация при открытии счетов, при мониторинге всех наших клиентов. Более того, наши аудиторы запрашивали информацию по всем клиентским счетам, по клиентским остаткам. Информацию обо всех клиентах раскрывалась во всех структурах нашей компании». Он рассказал, что у «Фридома», как у всех финансовых организаций, были клиенты, которые попали позже под санкции: «Мы с этими клиентами четко отслеживали все операции и прекращали отношения».

В-третьих, аудитор из большой четверки, баланс и все финансы компании, включая выручку, также проверил и подтвердил.

В итоге акции FRHC не только не обвалились, а начали расти. «Шортистам» пришлось откупать бумаги по более высокой цене, теряя деньги и одновременно поднимая цену Freedom все выше (случился так называемый шорт-сквиз). Объем торгов по бумагам холдинга в день достигал больше 100 млн долларов, а акции разогнали, как мы уже упоминали выше, до 101 долларов.

Сейчас у Freedom Finance офисы в 16 странах, больше 370 тысяч клиентов, последняя озвученная годовая выручка —795 млн долларов - рост на 15% за год. В Казахстане у холдинга два брокера (один работает на местном рынке, второй — в МФЦ Астана по международному праву), банк и две страховых компании. В Штатах у Freedom Capital Markets есть лицензия на деятельность андеррайтера, и компания уже стала прямым организатором нескольких первичных размещений (IPO). Этому процессу предшествовали несколько сделок: еще в 2021 году был куплен брокер Prime Executions, в начале 2023-го — инвестбанк Maxim Group и сервис конференц-коллов LD Micro.

Из свежих новостей — в орбите холдинга теперь появился Freedom Telecom. Телеком со своими сетями, а в будущем еще и 5G-оператор, нужен всей экосистеме услуг и продуктов «Фридома». Компания нацелилась на изменении экономики инфраструктуры. К примеру, они хотят найти решение, как можно класть оптоволокно для скоростного интернета по всему Казахстану в 10 раз дешевле, чем сейчас, а также ставить базовые станции по-другому и тд. Работать над удешевлением процесса строительства сетей, строить в разы больше инфраструктуры — для того, чтобы и самому Freedom создавать новейший цифровые продукты, и для того чтобы в Казахстане развивалась медицина будущего, образование будущего, безопасность.

«Телеком станет новым ядром нашей экосистемы, той точкой опоры, которая позволит перевернуть представление об эффективности решений и скорости их принятия, минимизации ошибок, доступности продуктов и качестве жизни», — объясняет Турлов.