Все спешат заработать на «газовых качелях» в Европе

Прошлогодний отказ европейских стран от российского газа и энергетический кризис заставили Европу искать «голубое топливо» по всему свету, не считаясь ни с ценами, ни с большими транспортными расходами. Высокий спрос на газ в Старом Свете, пишет Bloomberg, не только сделал европейский газовый рынок привлекательным для трейдеров со всех континентов и, но и придал ему, увы, высокую волатильность.

После 24 февраля 2022 года цены на газ сначала взлетели до небес, но затем так же резко снизились, однако остались волатильными. В последние месяцы на европейском газовом рынке появилось немало новых игроков.

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«Возросшее присутствие новых акторов на европейском (газовом) рынке сейчас тоже способствует усилению волатильности на рынке,- объясняет Джеймс Ваддел, возглавляющий отдел европейского газа и глобального СПГ в Energy Aspects.- Особенно заметной она была прошлым летом».

На газовом рынке Европы немало трейдеров и игроков из далеких и экзотических стран. Например, на нем присутствует крупнейший в Бразилии инвестиционный банк Banco BTG Pactual SA, который не мог пройти мимо возможности заработать на ценовых качелях и высоких торговых объемах. Конечно, бразильских банкиров манила разница цен на хабе в Нидерландах и на азиатском спотовом рынке сжиженного газа.

«Высокая волатильность создает возможности,- соглашается стратег по сырью Bank of America Corp. Франсиско Бланч.- Постоянные колебания цен привлекают на рынок очень много инвесторов».

BTG пытался избавиться от газовых контрактов, которые он купил для того, чтобы обеспечить топливом три электростанции и предотвратить возможные веерные отключения электроэнергии. Эти соглашения и контракты были подписаны в октябре 2021 года на тот случай, если из-за засухи гидроэлектростанции останутся без воды и оставят страну без электроэнергии. После того, как опасность миновала и вода в резервуарах поднялась на нужную высоту, необходимость в круглосуточной работе газовых электростанций исчезла и правительство расторгло контракт с банком, оставив его с никому сейчас ненужным «голубым» топливом. Попытка продать газ в Европе выглядела очень заманчиво.

Естественно, BTG – один из многих новичков на европейском газовом рынке. На прошлой неделе был установлен очередной рекорд по количеству газовых фьючерсов, которое перевалило за 1,4 млн. Это, между прочим, рост по сравнению с сентябрем 2022 г., по данным Intercontinental Exchange Inc., на 30%.

На ICE не делят торговые объемы по географическому принципу. Рост предполагает, что торговля расширяется и проходит между наиболее активными хабами в Европе и США.

Объемы по фьючерсным и опционным контрактам тоже значительно увеличились. Сейчас они выросли в годовом выражении на 50%, по данным ICE. Между тем, торговые объемы по контрактам, привязанным к азиатскому СПГ растут медленнее – на 7% по сравнению с прошлым годом.