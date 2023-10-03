В сентябре Индия почти удвоила импорт российской нефти в годовом выражении

После летнего снижения Индия заметно увеличила в первом осеннем месяце закупки нефти у России. Импорт российской нефти вырос в сентябре на 80% по сравнению с сентябрем прошлого года. По данным Vortexa, индийские нефтеперерабатывающие заводы покупали в сентябре в среднем 1,56 млн бар./д. нефти марки Urals. В сентябре 2022 года импорт российской нефти был на уровне 865 тыс. бар./д. Выросли сентябрьские закупки в этом году и по сравнению с августом, но значительно меньше, чем за год – на 8%.

У Kpler данные по индийскому импорту российской нефти в сентябре еще выше – 1,8 млн бар./д. Выше у этой компании и данные за сентябрь прошлого года – 977 тыс. бар./д.