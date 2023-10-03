В сентябре Индия почти удвоила импорт российской нефти в годовом выражении

После летнего снижения Индия заметно увеличила в первом осеннем месяце закупки нефти у России. Импорт российской нефти вырос в сентябре на 80% по сравнению с сентябрем прошлого года. По данным Vortexa, индийские нефтеперерабатывающие заводы покупали в сентябре в среднем 1,56 млн бар./д. нефти марки Urals. В сентябре 2022 года импорт российской нефти был на уровне 865 тыс. бар./д. Выросли сентябрьские закупки в этом году и по сравнению с августом, но значительно меньше, чем за год – на 8%.
У Kpler данные по индийскому импорту российской нефти в сентябре еще выше – 1,8 млн бар./д. Выше у этой компании и данные за сентябрь прошлого года – 977 тыс. бар./д.
«Индийские нефтепереработчики молча жаловались на то, что Urals торгуется всего лишь на 4 доллара дешевле Brent,- приводит Oil Price комментарий ведущего специалиста по нефти в Kpler Виктора Катоны,- но учитывая высокий спрос на российскую нефть в Китае, ждать снижения в близком будущем не приходится. Однако даже при такой (высокой) цене баррель Urals стоит на 6 долларов дешевле всех марок нефти, добываемой на Ближнем Востоке. В отношении цены российская нефть очень конкурентоспособна. Что же касается ближневосточной нефти, то индийские НПЗ предпочитают иракскую нефть марки Basrah Medium, которая по-прежнему на 2 доллара дешевле Arab Medium или Arab Light из Саудовской Аравии».
По расчетам экономистов британской финансовой компания LSEG, индийские НПЗ покупали в сентябре у России в среднем 1,55 млн баррелей нефти в день, что на 16% больше, чем в августе.
Индийские нефтепереработчики больше перерабатывали в начале осени не только российской нефти, но и иракской нефти. Закупки нефти из Ирака, второго, кстати, по объемам добычи нефти члена ОПЕК, в сентябре выросли, по данным Reuters, на 17% по сравнению с августом и достигли 1,1 млн бар./д. А вот сентябрьские закупки Индией саудовской нефти сократились по сравнению с августом на 10% до 676 тыс. бар./д.
В конце октября на индийских НПЗ завершатся профилактические работы и, по мнению Виктора Катоны, импорт российской нефти еще больше увеличится. Катона также обращает внимание на интересный момент: даже при высокой цене Urals российская нефть больше устраивает индийских нефтепереработчиков, чем нефть из Саудовской Аравии, третьего по объемам поставщика нефти в Индию.
«Думаю, Индия будет придерживаться объема сентябрьского импорта и будет импортировать нефти 1,8-1,9 млн бар./д.»,- считает аналитик из Kpler.