Кабмин усилил контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства

Правительство РФ решило усилить контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче.

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«Вводится запрет выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов российским компаниям, контролируемым иностранными инвесторами, если при установлении такого контроля было совершено нарушение, выявленное ФАС в части приобретения более 35% прав на добычу водных биоресурсов», — информирует пресс-служба кабмина.

Уточняется в том числе порядок принудительного прекращения права на вылов: теперь это возможно, если российская компания входит в группу юрлиц, контролируемую иностранным инвестором.

В правительстве пояснили, что мера вводится для реализации утвержденного в декабре прошлого года федерального закона.

