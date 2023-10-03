Колледж из ОЭЗ Москвы утроил набор студентов на «беспилотные» специальности

«Московский государственный образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК), базовая кафедра которого расположена в особой экономической зоне «Технополис Москва», в 2023 году по итогам приемной кампании зачислил зачислил на ключевые инженерные специальности более 430 человек. В том числе набор на некоторые из них, связанные с беспилотными летательными аппаратами, увеличился втрое. Об этом сообщил 3 октября министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Система среднего профессионального образования, как наиболее гибкая и быстро адаптирующаяся к запросам рынка, сегодня обеспечивает Москву специалистами самых востребованных профессий. К примеру, в связи с динамичным развитием отрасли беспилотных авиасистем МГОК в три раза увеличил набор студентов на специальность "Эксплуатация БАС" – с 25 до 75 человек», — рассказал Владислав Овчинский.

Как подчеркнули в правительстве города, колледж составляет образовательные программы, исходя из запросов конкретных работодателей. Таким образом его выпускники трудоустраиваются на ведущие российские предприятия. Ежегодно базовая кафедра колледжа выпускает 400-500 человек.

Всего в этом году абитуриенты выбирали из 17 специальностей. Наибольшей популярностью пользовались такие направления, как «Технология машиностроения», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Эксплуатация БАС», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Информационные системы и программирование», «Аддитивные технологии».

«Базовая кафедра МГОК позволяет восполнять дефицит инженерных профессий для инновационных промышленных предприятий. Так, в этом году набор на специальность "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств" с 25 человек увеличился до 50», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Оригиналы аттестатов в учебное заведение уже сдали 933 человека, они рекомендованы к зачислению (по сравнению с 700 годом ранее). «В приемную кампанию – 2023 года был расширен набор на ключевые инженерные специальности, например на "Технологию машиностроения" цифра увеличилась с 25 до 75 бюджетных мест. Большим спросом пользуется направление "Мехатроника и мобильная робототехника". На 50 мест абитуриенты подали 274 заявления. Современные молодые люди уже в школе осознают, что успешное карьерное будущее можно построить только на высокотехнологичных производствах и в таких динамично развивающихся отраслях столицы, как авиастроение, двигателестроение и машиностроение», – резюмировал директор Московского государственного образовательного комплекса Юрий Тарасенко.