Крупнейшая судостроительная компания Нидерландов Damen подала в суд из-за санкций против РФ

Нидерландское судостроительное предприятие Damen Shipyards Group подало в суд на правительство страны в связи с потерей прибыли, вызванной антироссийскими санкциями.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.

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Поясняется, что до введения рестрикций Damen заключила контракты с российскими клиентами, однако после начала украинского конфликта правительство разрешило нидерландским бизнесменам не соблюдать их условия; при этом власти не предложили компании никаких компенсаций. Теперь группа требует от государства возместить нанесенный ущерб.

Damen Shipyards, основанная в 1927 году, занимается строительством судов, в том числе военных кораблей и дорогих яхт. Руководство компании приняло решение приостановить поставки судов и прекратить подписание новых контрактов с российскими и белорусскими клиентами через неделю после начала СВО. В Санкт-Петербурге и Новороссийске до начала боевых действий находились инженерные подразделения компании, которые оказывали услуги сервиса местным судостроителям.

Также Damen свернула деятельность в Херсоне и Николаеве, где погиб один из ее сотрудников.

В компании заявляют, что нацелены на «напряженную работу по поиску решений для уже строящихся судов и связанных с ними юридических процедур».

Агентство отмечает, что несмотря на заявления о связанных с санкциями убытках Damen добилась высоких результатов в прошлом году: стоимость производства в 2022-м достигла рекордных 2,5 млрд евро ($2,6 млрд), портфель заказов соответствовал также рекордному показателю в 8,8 млрд евро годом ранее.