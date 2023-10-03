Крушение «Луны-25» произошло из-за нештатной работы бортового комплекса управления — «Роскосмос»

Авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления.

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Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором. При этом распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер», — рассказали в госкорпорации.

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Там пояснили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер, из-за этого в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров, что не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора необходимой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки аппарата.

Сообщается, что по итогам работы комиссии сформированы рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий, чтобы исключить повторение событий.

Напомним, ЧП с межпланетной автоматической станцией «Луна-25» произошло 19 августа. При выдаче корректирующего импульса для перевода аппарата с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту двигательная установка станции проработала 127 секунд вместо запланированных 84. В итоге «Луна-25» перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью.