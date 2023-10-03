Минобороны рассказало об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ на Купянском направлении

По пунктам временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины на купянском направлении нанесены два авиационных удара.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" нанесла два авиационных удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады 7-го стрелкового батальона и складу горюче-смазочных материалов в районах Терны, Новолюбовка», — заявил офицер.

Также, по его словам, в полосе обороны 1-й танковой армии тяжелой огнеметной системой нанесен удар по взводному опорному пункту 21-й механизированной бригады в районе Площанки; в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-мм буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм артиллерийское орудие Д-30 и два миномета в районах Лозовая, Першотравневое, Синьковка и Берестовое.

Зыбинский рассказал, что огнем вооружения зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожены два украинских БПЛА в районах Кривошеевки и Николаевки; общие потери противника составили до двух взводов живой силы, два пикапа, и один грузовик.

Также сообщается, что военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ЗВО отразили на Купянском направлении очередную атаку ВСУ. Как информирует оборонное ведомство, после предварительной разведки местности были получены данные о наращивании сил противника и вскрыто перемещение его вооруженных групп и техники.

«Расчет крупнокалиберного пулемета ДШК подавил наблюдательный пункт противника. Расчет ПТРК "Метис" уничтожил оборудованный пункт оптической разведки ВСУ. Огонь из 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" поразил и дезориентировал живую силу боевиков. Танковые экипажи Т-72Б отработали по опорному пункту противника с закрытых огневых позиций», — говорится в сообщении Минобороны.

Подчеркивается, что слаженными действиями мотострелковых и танковых подразделений атака была отражена.