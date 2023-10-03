Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны РФ на брифинге 3 октября сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, которые озвучил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 3 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка (ДНР). Уничтожено до 285 боевиков, 7 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Caezar» производства Франции.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область). Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки (ДНР). Потери противника составили более 120 боевиков, 6 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, танк и орудие Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино (Запорожская область). Уничтожено до 90 боевиков, 3 автомобиля, 2 бронетранспортера, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и буксируемая гаубица М119 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены 3 атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Торское и Григоровка (ДНР). Потери ВСУ составили до 65 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 гаубицы (Д-20, Д-30) и самоходное орудие «Акация».

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое (Харьковская область) и Новолюбовка (ЛНР). Уничтожено до 60 боевиков, 2 танка и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45 боевиков, 3 автомобиля, самоходную гаубицу «Акация» и орудие Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными БПЛА и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах. В районе населённого пункта Бурлацкое (ДНР) на позиции поражена пусковая установка ЗРК «Бук». В Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ. В районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ. В районе Купянска (Харьковская область) уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 2 снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 58 БПЛА в районах населённых пунктов Площанка, Макеевка (ЛНР), Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское (ДНР), Вербовое, Мирное, Новое (Запорожская область), Песчановка и Голая Пристань (Херсонская область).

За всё время проведения СВО ВС РФ уничтожили 483 самолёта, 250 вертолётов, 7 417 БПЛА, 440 ЗРК, 12 275 танков и других боевых бронированных машин, 1 160 боевых машин РСЗО, 6 634 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13 721 единица специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация российской группировки войск «Запад» нанесла два авиационных удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады 7-го стрелкового батальона и складу горюче-смазочных материалов в районах Терны, Новолюбовка.