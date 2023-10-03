Нобелевскую премию по физике дали исследователям, изучавшим электроны и природу света

Нобелевской премии 2023 года в области физики удостоены ученые Пьер Агостини (США), Ференц Краус (Германия) и Анн Л’Юилье (Швеция).

Об этом сообщается на сайте Шведской королевской академии наук.

Уточняется, что премия присуждена за «экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи».

«Три нобелевских лауреата по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул. Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л'Улье продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в ходе которых электроны перемещаются или изменяют энергию», — говорится в сообщении.

Поясняется, что быстро происходящие события сливаются в восприятии человека в общий поток, подобно кадрам видео. Для исследования особенно скоротечных событий ученые нуждаются в специальных технологиях.

В 2022 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер за «эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике». Отмечалось, что работа ученых открывает путь для новых технологий, основанных на квантовой информации.

Накануне, 2 октября, стало известно, что Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2023 года присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволившие разработать эффективные мРНК вакцины от коронавирусной инфекции.