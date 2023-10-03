Новак оценил ситуацию с ценами на АЗС в России

Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Валдайского форума оценил ситуацию с ценами на АЗС в России.

По его словам, в настоящее время задача Кабмина заключается в том, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в стране в течение года росли на уровне не выше инфляции, передаёт РИА Новости.

«Это соблюдалось в предыдущие годы, в этом году такая задача тоже стоит, и в следующем году», – подчеркнул чиновник.

При этом он отметил, что в текущем году наблюдался значительный рост цен на бирже, а не на АЗС, а те решения, которые были приняты о запрете экспорта российских нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, уже привели к тому, что цены на бирже упали значительно, до 20%.

Крое того, Новак подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба активно работает над тем, «чтобы трансляция снижения биржевых цен произошла в том числе и на заправках независимых владельцев, которые сами покупают на бирже, а не производят на своих НПЗ». В этой связи вице-премьер пообещал, что правительство будем строго за этим следить.

Напомним, биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены на АЗС.

Как ранее писал «Эксперт», специалисты объясняют рост цен на топливо принятием закона о корректировке топливного демпфера. Благодаря ему на 50% сокращаются выплаты по демпферу в период с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года, причём как за бензин, так и за дизельное топливо. Кроме того, они полагают, что рост цен был вызван «серым» экспортом.

С 21 сентября российский Кабмин ввёл запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, после чего Новак доложил президенту РФ Владимиру Путину о стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

