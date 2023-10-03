«Обезумевшему Киеву больше ничего не остаётся»: эксперт заявил о готовящейся атаке ВСУ на ЗАЭС

Удары по Запорожской АЭС с попыткой её захвата однозначно будут, так как обезумевшей киевской власти больше ничего не остается, как осознанно идти на самые жуткие провокации.

Об этом в эфире программы «Акцент дня» заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, в настоящее время, ситуация развивается в русле информационной гибридной войны – Киеву, что-то надо показывать своим гражданам, а также западным спонсорам.

«Так сложилось, что сейчас 45 дней самые главные хозяева не будут давать им денег и, судя по всему, ещё и оружие, – подчеркнул специалист. – Этот каждый день дорогого стоит в такой ситуации, поэтому надо показывать что-то такое – элементарно 100-200 метров зашли в «серую зону», два дома отбили, уже «перемога». Вот такой «перемогой» они в общем-то живут практически с осени прошлого года».

Однако в контексте сложившейся ситуации и потребности в медийной «бомбе», как подчеркнул Дандыкин, Зеленский готовит захват ЗАЭС, несмотря на предупреждения не играть с ядерным объектом. Дело в том, отметил, эксперт, Киеву ничего не остается делать, как попробовать, что-то громкое совершить.

В этой связи он напомнил, что ВСУ уже и химическое оружие пыталось применить, и фосфорные бомбы, да много чего ещё. Они, например, разрушили дамбу Каховской ГЭС. Поэтому, по его мнению, киевский режим легко может пойти и на ядерную провокацию. Между тем Дандыкин обратил внимание, что в последнее время мобилизованные боевики ВСУ активно сдаются в плен, и это уже становится тенденцией.

«Мы видим, что 10 тыс. человек вышли по каналу «Волга». Это очень много, это две с половиной бригады! Это – те, кто подходят и сдаются вместе с оружием, и в общем-то выходит на частоты – это уже речь идет о группах. Не два-три человека, а больше 10 тыс. человек», – подчеркнул эксперт.

Наступила осень, скоро зима, для ВСУ это будет сложное время, убеждён он. На юге зима тоже не очень простая – пронизывающий ветер, холода и всё остальное.

«И как они сейчас будут из этого «контрнаступа» выходить, окапываться и занимать оборону – это вопрос. Потому что в отличие от нас, когда мы создали эту оборону на три эшелона, на три линии, у них такой возможности нет. Кроме, может быть, Донецкого направления, где они достаточно давно это делали, еще с 2014 года», – заявил Дандыкин.

По его мнению, поэтому опасение такое есть у них, что в оборону им не дадут войти. Отсюда все эти громкие заявления про контрнаступление, который превращается в наступление всего на двух направлениях.

«При подавляющем преимуществе российской авиации, при пристреле на левом берегу и всех островах, и, соответственно, на всех линиях обороны, при профессионализме и мотивации наших бойцов, которые уже год как мобилизованы – все это превратится для Украины в очередные потери», – резюмировал капитан 1-го ранга запаса.

Как ранее писал «Эксперт», бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что случае ядерной катастрофы на Запорожской АЭС Россия нанесёт удары по центрам принятия решений на Украине, ликвидировав главу киевского режима Зеленского.