ОПЕК: Для предотвращения рывка цен на нефть отрасли потребуется 12 триллионов инвестиций

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гаис предупредил, что недостаток инвестиций может привести к очень мощному рывку цен на нефть и новому энергетическому кризису.

«Недофинансируя (нефтяную отрасль), мы ставим под угрозу энергетическую безопасность,- заявил глава нефтяного картеля в интервью CNN в кулуарах энергетической конференции ADIPEC, которая открылась вчера в Абу-Даби.- Думаю, существует серьезная вероятность того, что вместе с ростом спроса будут расти цены и волатильность».

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Если глобальная экономика хочет избежать сильного повышения цен на энергоносители, то необходимо увеличить инвестиции в нефтяной сектор, уверен Хайтам Аль Гаис. По его расчетам, для того, чтобы избежать появления «золотой» нефти, до 2045 года понадобится не менее 12 трлн долларов.

Цены на нефть в последние месяцы сильно выросли благодаря сокращению добычи членами ОПЕК и, в первую очередь, Саудовской Аравией. Спрос же при снижении предложения остался достаточно высоким благодаря, в основном, американской экономике, показывающей чудеса стойкости в сложной обстановке. Цена барреля эталонной нефти марки Brent на прошлой неделе ввиду сокращения предложения вплотную приблизилась к 96 долларам. Правда, к началу текущей недели она снизилась до 92 долларов за баррель.

Естественно, эксперты сейчас размышляют над тем, когда цена «черного золота» поднимется до психологического рубежа 100 долларов за баррель. Конечно же, Аль Гаису пришлось отвечать на вопрос, когда это произойдет? По его мнению, факторы, которые могут привести к ста долларам за баррель, уже некоторое время находятся на рынке. Самым значимым из них генсек нефтяного картеля считает недофинансирование нефтянки.

Предупреждение о необходимости повышения инвестиций в нефтяную отрасль прозвучало через неделю после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о том, что глобальный спрос на нефть, газ и уголь, вероятно, достигнет пика в текущем десятилетии.

«Если судить по сегодняшней политике правительств многих стран, причем, даже без какой бы то ни было новой климатической политики, спрос на каждый из трех видов ископаемого топлива достигнет пика в ближайшие годы,- цитирует главу МЭА Фатиха Бироля Business Insider.- Пик спроса на каждый из ископаемых видов топлива впервые просматривается в этом десятилетии, т.е. раньше, чем многие думали».

Мнение ОПЕК не первый раз расходится с мнением МЭА. В нефтяном картеле уверены, что ископаемые виды топлива останутся важным компонентом глобальной энергетики в обозримом будущем. Свой прогноз производители нефти обосновывают быстрым ростом населения планеты и глобальной экономики, которой необходимы нефть, газ и уголь. Хайтам Аль Гаис подчеркнул в интервью, что возобновляемая энергия и водород пока еще не смогут удовлетворить спрос на энергию.

В интересах ключевых членов ОПЕК и, в первую очередь Саудовской Аравии, держать цены на нефть под жестким контролем. Конечно, с одной стороны, нефть по 100 долларов за баррель поможет королевству финансировать диверсификацию экономики, которую Эр-Рияд сделал приоритетной задачей, но с другой, предупреждают аналитики, дальнейший рост цен может обрушить глобальный спрос.

Кстати, как сообщил Bloomberg, КСА и Россия в сентябре коллективно увеличили экспорт нефти на 1 млн бар./д.