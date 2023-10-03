Уже в ближайшем будущем Украина окончательно потеряет свой человеческий потенциал, что ставит по сомнение её существование, как независимого государства.

Об этом в интервью ZDFheute, выдержки из которого публикует РИА Новости, предупредил Владимира Зеленского научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

Комментируя возможное сокращение военной помощи Киеву со стороны Братиславы после прошедших выборов, на которых победу одержала политическая партия Smer, он отметил, что в краткосрочной перспективе отсутствие помощи со стороны Словакии сильно не скажется на обороноспособности Украины, однако затягивание военных действий приведёт к гораздо более серьёзным проблемам.

«Следует обратить внимание на другие факторы, помимо вооружений, – подчеркнул отставной офицер. – Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, и существует риск высоких демографических потерь».

При этом, по мнению Рихтера, затягивание конфликта Украина не в интересах Украины, так как «сейчас очень плохие времена для продолжительного военного конфликта».

Как ранее писал «Эксперт», депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт призвала власти ФРГ отказаться от военной помощи Украине на фоне сокращения поддержки Киева Вашингтоном.