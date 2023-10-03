В октябре репертуар «Практики» пополнит спектакль Юрия Квятковского по пьесе Ляли Петуховой и Сергея Азеева.

Преподавательница географии из Москвы приезжает в провинциальную школу и стремится изменить к лучшему жизнь местных подростков. Сакральные отношения «учитель — ученик» здесь достигают предельной опасности: сталкиваются мировоззрения детей и взрослых — ершистое, рассерженное, конфликтное и глубокое. Учительница идет навстречу классу, но проигрывает в неизбежной схватке.

Пьеса Ляли Петуховой и Сергея Азеева, на которой основан спектакль, отталкивается от резонансной статьи бизнес-тренера Светланы Комаровой «Ключ в кармашке платья». Однако драматурги существенно изменили сюжет и по-новому интерпретировали путь главной героини. Эскиз постановки получил высокие оценки на экспериментальной лаборатории «Артхаб» в МХТ имени А.П. Чехова и был доработан до полноценного спектакля в Школе-студии МХАТ. Театр «Практика» готовит новую редакцию постановки.

Художниками спектакля выступили участники объединения STARUHA2.0 — студенты 4 курса сценографического факультета Школы-студии МХАТ Марина Моторная, Степан Лысенко, Татьяна Осипова и Роман Решетников. Все они обучаются в мастерской Артемия Харлашко по специализации «художники-технологи».

Выпуская спектакль «Расскажи мне про Гренландию», театр «Практика» продолжает поддержку молодых артистов и открытие новых имён.

«Мне как педагогу всегда важно находить темы, которые бы объединили меня со студентами. С каждым годом необходимость заново выстраивать отношения «учитель-ученик» даётся всё труднее. Поэтому проблемы главной героини мне крайне близки. А ироничный текст пьесы провоцирует искать уникальный визуальный язык и в спектакле».

Юрий Квятковский, режиссёр

«Мой соавтор Сергей Азеев искал материал для спектакля и прочитал статью Светланы Комаровой «Ключ в кармашке платья». Она стала отправной точкой для пьесы, хотя в процессе работы сюжет существенно трансформировался. Получилась архетипичная история: человек-спасатель приходит в условное болотце и хочет всех вытащить, всем помочь, даже если этой помощи никто не просит. Отчасти желание героини реализуется, но ценой этого становятся её собственные профессия и судьба. Стоило ли это своего результата? — Мы не даём однозначного ответа: да, ученик выбился в люди и побывал в Гренландии, но каким человеком он стал и как зарабатывает деньги, неизвестно».