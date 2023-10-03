«Рецепт известен»: Силуанов рассказал, как намеченные планы обеспечить ресурсами

Риски в мировой экономике сохраняются, поэтому России нужно быть готовой ко всему, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, он заверил, что дефицит бюджета РФ в ближайшие три года сохранится на безопасном уровне, и назвал инструмент, с помощью которого намеченные планы будут обеспечены ресурсами.

Статья по теме: Удивительный бюджет: главные бенефициары — силовой блок и социалка

«Риски в развитии мировой экономики сохраняются — набирает обороты экономическая и финансовая фрагментация, никуда не делись накопленные структурные дисбалансы, санкции тоже. Поэтому нам надо быть ко всему готовыми. С тем, чтобы исполнить все планы и обеспечить их финансовыми ресурсами. Рецепт известен — это устойчивый бюджет, концентрация финансов на приоритеты государства. Инструмент — то бюджетное правило, которым мы руководствовались в последние годы, и оно нас никогда не подводило», – цитирует пресс-служба Силуанова.

Он также отметил, что дефицит федерального бюджета в 2024-2026 годах не превысит 1% ВВП. Объем расходов, несмотря на все сложности, по его словам, не сокращается, а увеличивается в сравнении с текущим годом. Расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год. Все социальные обязательства будут проиндексированы и обеспечены необходимыми средствами. Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров и материнский капитал будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции (7,5%).

«Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи СВО, включая поставки вооружений и военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих. Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 трлн рублей. Это больше, чем в текущем году, но эти деньги нам необходимы для решения самой главной задачи: обеспечить победу», — добавил Силуанов.

