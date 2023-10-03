Российский электромобиль получил 36 тысяч предзаказов

Российский электромобиль «Атом» от компании «Кама» собрал 36 тыс. предзаказов. Возможность зарезервировать отечественный электрокар до старта продаж появилась в середине лета. Предварительное бронирование, «открывающее доступ к уникальным привилегиям», стоило 7 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

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«Атом" стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно – доступными. Идея подкрепляется результатами – 36 тыс. электромобилей нашли своих будущих обладателей», – сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что электромобили «Атом» будут производиться на автозаводе «Москвич», там уже начались работы по «индустриализации, отладке производства и построению функциональных процессов». Запуск производства намечен на середину 2025 года.

Точная цена авто на данный момент неизвестна, при этом в компании заверили, что деньги, оплаченные за бронирование, будут включены в его стоимость. Оформившим предзаказы пообещали розыгрыши призов, бонусы от партнеров, экскурсии на производство «Атома», а также участие в ходе разработки автомобиля в закрытом сообществе.