«Ростех» поставит военным в приграничных регионах РФ модифицированные бронежилеты «Оберег»

Российские военные, защищающие приграничные территории РФ, получат новейшие штурмовые бронежилеты «Оберег», разработанные заводом «Октава» входящего в «Ростех» холдинга «РТ-Капитал».

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, модифицированную модель «Оберегов» получит территориальная оборона, а также добровольцы в Белгородской области.

«Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. Такая пластина выдерживает попадание винтовочных и пулеметных патронов 7,62*54, в том числе бронебойных 7Н14 и Б32», — указывается в сообщении.

Обновленный «Оберег» в максимальной комплектации весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты составляет более 75 дм². «На сегодняшний день это один из лучших в стране бронежилетов по соотношению качества защиты, ее площади и веса. Важно, что экипировка не сковывает движений и обладает высокими защитными свойствами, выдерживая попадание бронебойных снайперских боеприпасов и осколков. Сегодня производственные возможности "Октавы" позволяют изготавливать бронежилеты на системной основе», — приводятся слова гендиректора «Октавы» Павла Павленко.

Бронежилеты прошли все испытания и получили сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр1 до Бр5 включительно, подчеркивают в «Ростехе».

Уточняется, что элементы экипировки изготавливаются из непромокаемой ткани; все секции имеют противоосколочные слои из арамидных материалов, помещенные во влагозащитные чехлы. «Качество защиты амуниции остается неизменным даже в экстремальных условиях — в воде и при температурном режиме от – 40 °C до + 40 °C», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что тульский бронежилет испытали вместе с аналогами американского и китайского производства, по результатам тестов «Оберег» стал единственным из образцов, который полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70 (Lapua Magnum).