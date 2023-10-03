Рубль и акции отбили атаку «медведей»

С самого открытия во вторник торгов долларом США на Московской бирже курс американской валюты перевалил за отметку 100 руб. Утренние комментарии аналитиков по своему содержанию отражали высказывание одного из героев популярной советской комедии: «Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!».

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Однако курс доллара не смог удержаться выше важной психологической отметки. В течение большей части дня торги проходили в диапазоне 99,3-99,5 руб за доллар, и лишь всплеск интереса к валюте в последний час торгов увел котировки к 99,61 руб. за доллар.

При этом стоит отметить, что объем торгов был низким для последних дней, составив по паре доллар-рубль расчетами «завтра» всего 74,2 млрд руб.

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По итогам дня «россиянин» укрепился к «американцу» на 0,15%, и на дневном графике пары доллар-рубль сформировалась фигура, напоминающая «крест». Если руководствоваться техническим анализом, то сейчас нужно продавать спекулятивно купленные доллары и готовиться к покупке рубля.

Но проблема кроется в том, что теханализ по рублю работает крайне плохо, поскольку очень многие спекулянты не имеют возможности взять доллары «взаймы», чтобы в дальнейшем откупить их по более низкой цене. Не только у брокеров, но даже и у крупных банков американской валюты очень мало, и они предоставляют их трейдерам по грабительским процентам.

Поэтому не исключено, что вне зависимости от желания спекулянтов укрепить рубль, атака на «сотню» может повториться завтра-послезавтра.

Против рубля в краткосрочно перспективе играют сразу несколько факторов. Прежде всего, это выходные в период со 2 по 6 октября в Китае, в результате чего снизилась ликвидность торгов юанем.

К этому стоит добавить жесткие ограничения на экспорт нефтепродуктов, введенные для стабилизации внутреннего рынка топлива. Эта мера приводит к уменьшению экспортной выручки.

Против рубля играет удорожание доллара. Американская валюта продолжает дорожать, и сегодня в паре с евро достигла уровня начала декабря 2022 года.

Прямой корреляции между курсом доллара и рублем уже нет, поскольку на отечественном валютном рынке нет западных спекулянтов с их практически неограниченными финансовыми возможностями. Но укрепляющийся доллар душит цены на основные биржевые товары.

Так, котировки нефти во вторник с утра уходили под отметку $90 за баррель, которая является сильным техническим сопротивлением. С учетом того, что в мире явно наблюдается дефицит предложения нефти, и практически все аналитики ждут ее котировок в районе $100, «черное золото» ожидаемо отскочило от преграды. К концу основных торгов на Московской бирже нефть стоила $91,5, что почти на процент больше чем на закрытии глобальных рынков в полночь.

Это придало стимул росту акций отечественных нефтяных компаний, некоторые из которых выглядели неоправданно ущербно с середины прошлой недели, когда они отставали от рынка.

Так, посередине тройки лидеров сегодняшнего дня оказались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», подорожавшие на 2,8%.

На 1,7% подросла «Газпромнефть». Здесь инвесторы отыгрывают не только успешный бизнес компании, но надежды на выплаты щедрых дивидендов.

«Газпром» явно нуждается в свободных деньгах, как для финансирования государства, так и для реализации собственных инвестпрограмм. Одним из источников средств могут стать дивиденды его самой «курпулентной» дочки. Если «Газпром» решит увеличить долю прибыли «Газпромнефти», направляемой на дивиденды, то перепадет и миноритарным акционерам.

С технической точки зрения, бумага пытается сформировать новый восходящий тренд, торгуясь в непосредственной близи от исторического максимума, нарисованного вчера.

«Лукойл» подрос на 0,9%, «Роснефть» - на 0,3%. Эти бумаги аналитики также рекомендуют осторожно покупать.

В целом же Индекс Мосбиржи не только смог отыграть утреннее падение, но и вырасти по итогам дня на 0,4%.

Но данный результат не должен внушать оптимистичные ожидания инвесторам.

Индекс Мосбиржи закончил отскок от сильного сопротивления 3000 пунктов, и закрылся около отметки 3140 пунктов. Это половина от падения Индекса от максимумов года и служит сильным сопротивлением для дальнейшего роста. Поэтому сценарий снижения рынка акций является очень вероятным.