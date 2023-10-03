Рублевая цена на нефть закрепилась на принципиально новом уровне

Еще на минувшей неделе вице-премьер Александр Новак указал на то, что цена на нефть в рублёвом выражении превысила 8 тысяч рублей за баррель.

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«Отмечаю, что это именно за два последних месяца, когда сразу несколько факторов повлияли одновременно: рост мировых цен на нефть, снижение дисконтов по продажам российской марки Urals и ослабление рубля по отношению к курсу доллара. Безусловно, это в свою очередь повлияло на наполняемость бюджета».

«Но при этом мы видим, что нефть в рублёвом выражении выросла с начала года в полтора раза и в сентябре превысила 8 тысяч рублей за баррель, – продолжил ыице-премьер. – Поэтому одновременно с этим увеличилась экспортная альтернатива на нефтепродукты», – заявил Новак на совещании (в режиме видеоконференции) у Владимира Путина, где обсуждались вопросы ограничения цен на топливо.

Отметим, что на протяжении длительного времени, в течение предыдущего десятилетия нефть в рублях стоила около от 3 до 4 тыс. рублей, поднимаясь ближе к концу десятилетия и выше, но потом сильно упав в начале пандемии ковида. С осени 21-го года она превысила 5 тысяч и резко взлетала весной, так что даже нынешний уровень — еще не рекорд.

Но надо учесть, что эта цена, по-видимому, надолго. Один из двух параметров, определяющих рублевую цену на нефть, котировки которой выражаются в долларах — обменный курс. Признаков существенного укрепления сильно упавшего рубля не просматриваются, и максимум, что обещают ему аналитики рынка: 90 рублей за доллар (при официальном курсе на 3 октября 98,47 руб./долл.).

Второй параметр, это, понятно, собственно стоимость нефти, а ей прогнозируется либо существенный рост (сейчас Urals стоит $82) либо закрепление чуть выше нынешнего уровня. Так что — повыше цена нефти, пониже курс доллара к рублю, но результирующая примерно на том же уровне.

На этом фоне, кстати, сильную динамику на российском рынке акций показывают бумаги нефтяных компаний, в свою очередь бьющие исторические максимумы.

В целом сейчас цены на нефть корректируются на фоне фиксации прибыли спекулянтами, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. После позитивного третьего квартала хедж-фонды и другие управляющие активами сокращают позиционирование по нефти, которая консолидировалась вблизи справедливых уровней для четвертого квартала. Зона 90–95 долл., по словам аналитика, за баррель выглядит устойчивой при условии сохранения политики сокращения добычи ОПЕК+ и отсутствия серьезных проблем в глобальной экономике.

Между тем, продолжает Игорь Галактионов, в рублях бочка нефти в самом деле второй раз в истории превысила 8 тыс. руб. Это стало возможным благодаря ослаблению рубля: валютная пара USD/RUB в понедельник вновь подошла к трехзначным уровням. Рост обусловлен, в том числе краткосрочными факторами, но для рынка 100 руб. за доллар выступает психологической отметкой.

«Вероятно, регулятор в лице ЦБ будет внимательно следить за ситуацией и в ближайшее время предпримет меры по сдерживанию падения национальной валюты. Для отечественных нефтяных компаний конъюнктура складывается благоприятная. При сложившихся ценах экспортеры зарабатывают рекордную прибыль с каждого барреля, которая может конвертироваться в щедрые дивиденды за 2023 год», – отмечает эксперт.

Цена российской нефти Urals составила в среднем с начала года 59,54 долл. за баррель, но в прошлом месяце перешла отметку 80 долл. и остановилась на 83,08 долл., указывает финансовый аналитик компании «Финмир» Александр Соловьев. Данный порог, отмечает он, превышает на 20 долл. ценовой потолок, установленный в прошлом декабре и запрещающий США, Великобритании, членам ЕС и другим странам покупать российскую нефть по цене выше 60 долл. Это значение российская нефть перешагнула еще в текущем июле.

Таким образом, констатирует эксперт, данное ограничение «недружественных стран» перестало работать, а учитывая действующее сокращение добычи и экспорта нефти Россией и Саудовской Аравией и прогнозируемый рост сырья, и вовсе потеряет смысл до конца года. В свою очередь, ослабление рубля на 45% с начала года и дало вице-премьеру Александру Новаку основание для заявления о росте стоимостного выражения российского сырья в 1,5 раза.