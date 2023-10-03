Сбер потребовал от Euroclear вернуть 666 млн рублей

Сбер обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с европейского депозитария Euroclear Bank денежных средств, которые неправомерно удерживаются им на корреспондентских банковских счетах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе банка.

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«Сбербанк обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с компании Euroclear Bank SA/NV денежных средств, которые неправомерно удерживаются Euroclear на корреспондентских банковских счетах», – сообщили в пресс-службе.

Ранее на наличие в картотеке «Электронное правосудие» этого иска обратило внимание агентство РБК. Сумма требований составила 665 млн 636,5 тыс. рублей.

Ранее к Euroclear о взыскании заблокированных денежных средств обратились Совкомбанк (иск на 386 млн рублей), Росбанк (98,22 млн рублей) и Россельхозбанк (21,08 млн рублей).

