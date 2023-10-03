Шойгу назвал число добровольцев и контрактников, поступивших на военную службу в 2023 году

С начала этого года свыше 335 тыс. человек поступили на военную службу по контракту и в добровольческие формирования.

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Об этом в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан. Существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество», — сказал министр.

Он отметил, что ряд регионов сформировали и продолжают комплектовать именные подразделения.

Ранее кабмин внес в список получателей льгот, положенных ветеранам боевых действий, участников добровольческих подразделений и ополченцев, выполняющих задачи СВО. Инициатива была разработана после принятия в апреле федерального закона, распространившего статус ветерана боевых действий на всех участников спецоперации, в том числе бойцов народных милиций ДНР и ЛНР, а также добровольческих подразделений.