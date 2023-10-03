Шойгу сообщил, есть ли у Генштаба планы по дополнительной мобилизации в России

На тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, есть ли у Генштаба платы по дополнительной мобилизации в России.

По словам министра, наша армия располагает необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции, передаёт РИА Новости.

Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция граждан России, которые активно пополняют ряды защитников Отечества.

Кроме того, Шойгу еще раз обратил внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут.

Глава Минобороны также отметил, что ВС РФ своими активными действиями значительно ослабила боевой потенциал ВСУ и нанесла им серьезный урон.

«Противник не смог прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении, а подразделения "Южной" группировки отразили все атаки украинской армии на Соледаро-Бахмутском направлении», – заявил министр обороны.

Как ранее писал «Эксперт», на том же совещании Шойгу рассказал, что с начала этого года свыше 335 тыс. человек поступили на военную службу по контракту и в добровольческие формирования. По его слова, только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан.

При этом существенный вклад в общее дело, отметил глава Минобороны, вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.



