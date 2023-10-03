«Силовые машины» запустили в Санкт-Петербурге производство лопаток для газовых турбин ГТЭ-65

Корпорация «Силовые машины» изготовила первую рабочую лопатку для газовой турбины ГТЭ-65.

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Специалисты предприятия отработали полный цикл технологии производства, сообщает пресс-служба компании.

«Мощности нового производства рассчитаны на изготовление 16 комплектов литых лопаток газовых турбин в год с возможностью увеличения мощности до 24 комплектов. Это позволит обеспечить необходимый объем лопаток для собственного производства "Силовых машин", а также для сервиса газовых турбин, в том числе стороннего производства», — указывается в сообщении.

По словам гендиректора предприятия Александра Конюхова, отливка рабочей лопатки первой ступени является важным этапом в создании газовой турбины ГТЭ-65, этому предшествовала большая работа по организации производственных мощностей, созданию и внедрению технологии. «Сейчас мы продолжаем отработку технологии, готовим производство к отливке более крупных лопаток для газовой турбины ГТЭ-170», — рассказал Конюхов.

АО «Силовые машины» обеспечивает мощности для выпуска восьми газовых турбин в год. Также компания производит сервис газовых турбин и осуществляет поставку запчастей.

В 2018 году «Силовые машины» объявили о разработке собственной технологии изготовления газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт в рамках программы модернизации тепловых электростанций в России. Проект раелизуется при поддержке Минпромторга в целях обеспечения энергетической и технологической независимости страны, для выполнения поставленных задач было воссоздано конструкторское бюро. В декабре прошлого года предприятие завершило разработку и провело испытания головного образца газовой турбины большой мощности ГТЭ-170, первую серийную турбину этого типа выпустят уже в текущем году. Планируемый срок готовности головного образца высокоэффективной газовой турбины средней мощности F-класса — ГТЭ-65 — 2024 год.

Компания также развивает технологии водородной энергетики и работает над созданием газовой турбины, способной работать на метан-водородных смесях.