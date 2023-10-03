Совкомбанк получил 52 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в I полугодии 2023 года

Совкомбанк по итогам января-июня 2023 года получил 52 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении банка, опубликованном 3 октября.

Напомним, в первом квартале текущего года чистая прибыль банка составила 22,6 млрд рублей. Таким образом, во втором квартале она выросла до 29,4 млрд. Данных за аналогичные периоды 2022-го Совкомбанк не публиковал.

«Главными драйверами стали розничный бизнес с ростом кредитного портфеля на 15%, корпоративный и небанковский бизнес, включая страхование и лизинг авто, — цитирует пресс-служба первого зампредседателя правления Совкомбанка Сергая Хотимского. — Капитал группы увеличился на треть с начала года, что создает устойчивую базу для дальнейшего уверенного роста. Мы ожидаем продолжения роста прибыли во втором полугодии и рекордную прибыль по итогам 2023 года».

Рентабельность банка за первое полугодие достигла 55%. Чистый процентный доход составил 67 млрд рублей, чистый комиссионный — 12 млрд.

Активы по итогам января-июня выросли на 9% до 2,4 трлн рублей. Как отметили в пресс-службе, в основном за счет органического роста розничного бизнеса.

Розничный кредитный портфель увеличился на 15% и достиг 674 млрд рублей, в основном за счет роста ипотеки и автокредитования. Так, портфель кредитов Совкомбанка вырос на 26% до 204 млрд рублей, ипотечный портфель — на 13% до 205 млрд.

Корпоративный кредитный портфель Совкомбанка по итогам первого полугодия увеличился на 7% до 850 млрд рублей. В том числе, портфель кредитов крупным компаниям вырос на 6% (до 679 млрд рублей), субъектам малого и среднего бизнеса – на 13% (до 171 млрд).

Средства розничных клиентов за этот период увеличились на 7% и составили 774 млрд рублей, корпоративных клиентов – на 12%, до 1,1 трлн рублей.

Собственный капитал банка в январе-июне 2023 года прирос на 29% и достиг 247 млрд рублей.

Небанковский бизнес группы (страхование, лизинг, факторинг) в I полугодии 2023 года заработал 3 млрд рублей чистой прибыли, резюмировали в пресс-службе.