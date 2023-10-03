Спад производства отправил европейские акции а красную зону

Дела европейских «быков» идут ни шатко, ни валко еще с середины лета – если не с весны. Максимум года STOXX 600 зафиксировал в июле, и с тех пор в целом сползал, потеряв ко вчерашнему закрытию 5,7% от того пика.

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Но для лидера роста он закончился гораздо раньше. Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton потеряли от своего апрельского исторического максимума уже 20,97% — для них вновь начался «медвежий рынок». При этом LVMH успела еще и уступить звание самой дорогой компании Европы датской фармацевтической компании Novo Nordisk: капитализация первой вчера составила $379,5 млрд, а второй – $407,8 млрд.

Но для STOXX 600 «медвежий рынок» по формальным критериям и не прекращался с начала прошлого года – к историческому максимуму января 2022-го этот индекс так и не вернулся. И III квартал оказался для него худшим в этом году. Наступающий пока тоже не дает поводов для оптимизма быкам – первые его торги основные фондовые индексы ЕС и Великобритании завершили в «красной зоне».

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Французский CAC 40 потерял 0,95%, британский FTSE 100 – 1,28%, германский DAX – 0,91%, испанский IBEX 35 – 1,16%, а итальянский FTSE MIB – 1,39%. Неудивительно, что и общеевропейский STOXX 600 потерял 1,03%, выйдя на новый минимум с марта.

Непосредственным поводом для снижения котировок стали удручающие данные по производственной активности в зоне евро и в Великобритании. Рассчитываемый Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора еврозоны в сентябре снизился до 43,4 с 43,5 в августе. Его значение ниже 50 указывает на снижение производственной активности – и он давно находится в этой зоне.

«Производственный PMI был значительно ниже 50 на протяжении всего третьего квартала, поэтому мы почти уверены, что спад в производстве продолжался в течение этого периода, — приводило вчера Reuters слова главного экономиста HCOB Сайруса де ла Рубиа. – В гонке на дно Франция и Германия лидируют по сентябрьским индексам деловой активности. Тем временем Испания и Италия переживают несколько менее тяжелые времена».

Сентябрьский производственный PMI Великобритании от Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) и S&P Global, тоже указывал на резкий спад, хотя сам и немного вырос – до 44,3 с 43,0. Но его значение, показанное в августе, было самым низким с мая 2020 года.

Приметы надвигающейся, если не начавшейся уже рецессии, указывают на целесообразность остановки ЕЦБ и Банком Англии цикла подъема ставок. И регуляторы уже намекали на это. Но рынок не был слишком обнадежен.

Во-первых, несмотря на снижение инфляции, ставки без всякого сомнения останутся на высоком уровне еще надолго, добивая экономическую активность. А во-вторых, регуляторы не устают давить на психику участников рынка.

«Ястребы» в ЕЦБ уже говорили, что подъем ставок, возможно, не завершен. Но даже и «голуби» в совете управляющих Европейского центрального банка не дают рынку расслабиться. Так, вчера один из них – Луис де Гиндос – отмел все предположения о снижении ставок, как преждевременные. «Последняя миля дезинфляции – самая трудная», – заметил он, чем смог воодушевить, конечено, только медведей.

Одновременно член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кэтрин Манн заявила, что высокая инфляция в стране останется устойчивой. Заодно она раскритиковала официальные прогнозы регулятора, опубликованные в августе. В них, по ее мнению, переоценивается эффект от повышения процентных ставок.

«Я считаю, что прогноз в течение долгого времени рассказывал историю, фундаментально отличную от той, которую я считаю вероятной, - порадовала медведей она. – Моя история связана с более устойчивым внутренним спросом и более упорным ценовым давлением, что, следовательно, требует более ограничительной денежно-кредитной политики».

Все это удачно легло на риторику представителей ФРС, некоторые из которых уже намекают не только на возможность продолжения цикла подъема ставок, но и на то, что впереди не одно повышение. Неудивительно, что вчера доходность эталонных для Европы 10-летних немецких Bund вновь подскочила до 2,925%, приблизившись к переписанному на прошлой неделе многолетнему пику (2,98%). В США же состоялся новый рекорд: U.S. 10 Year Treasury достигали 4,703% - максимума с 2007 года. И последнее, как всегда, давило на акции не только за океаном.

«Мы ожидаем сложного четвертого квартала, поскольку экономика замедляется, затраты на энергоносители остаются проблемой, а потребительские расходы слабеют, — говорил Bloomberg глава отдела распределения активов Trea Asset Management Рикардо Гил. – Это будет квартал с большим количеством шума, а центральные банки снова будут в центре внимания».