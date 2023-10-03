Обвал гособлигаций США всех сильно удивил

Доходность по 10-летним гособлигациям 2 октября поднялась до 16-летнего максимума и тем самым поддержала тренд роста, начавшегося еще в мае. Нынешний рывок показывает, считают аналитики JPMorgan Chase & Co., что облигации перестали «следовать» привычным фундаментальным драйверам. Известный экономист и президент Yardeni Research Inc. Эд Ярдени не скрывает тревоги. Он сомневается в правильности нынешнего курса главного американского банка.

«Тревожит, что растущий дефицит федерального бюджета приведет к тому, что чрезмерное предложение гособлигаций превысит спрос на них»,- написал он в аналитической записке для клиентов своей компании.

Ярдени подчеркивает, что последние экономические данные оказались слабее, чем ожидалось, что по идее должно было снизить ставки по гособлигациям. Больше всего не дотянули до прогнозов экономистов реальные расходы на личное потребление и потребительские настроения.

«Большинство показателей по облигациям, которые работали раньше, сейчас уже какое-то время не действуют,- объясняет Эд Ярдени.- Мы думаем, что в ближайшем будущем сотрудников Федрезерва напугает неуклонный рост процентных ставок по облигациям. Если они еще не встревожены, то скоро обязательно встревожатся».

Эд Ярдени приводит пример того, как сейчас перестали работать привычные корреляции: «Процентные ставки по облигациям тесно коррелировали в 2005-19 годах с соотношением цен меди и золота. Сейчас же они значительно разошлись».

Неожиданное продление временного финансирования американского правительства в последнюю минуту в минувшие выходные и предотвращение шатдауна, конечно, не могло не стать драйвером для роста ставок по облигациям, но рост оказался чрезмерно большим, считает Джей Барри из JPMorgan.

«(Имеющиеся) факторы, по-нашему, не объясняют масштаб сегодняшнего движения,- написали он вчера в аналитической записке для клиентов банка.- В целом гособлигации продолжают все больше отдаляться от своих привычных драйверов».

Стратеги BlackRock Investment Institute полагают, что процентные ставки еще больше подрастут на страхах увеличивающегося предложения.

«Тревоги относительно американского госдолга ослабли,- говорится в анализе группы авторов во главе с Джин Бойвин.- Огромный выпуск облигаций Минфином подтолкнул инвесторов требовать повышения компенсации за риск покупки долгосрочных бумаг. Мы ожидаем дальнейшего роста ставок из-за этих факторов».