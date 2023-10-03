Столичное предприятие «Комнэт» реализовало 78 проектов в сфере интернета вещей для регионов России

Решения в сфере интернета вещей, в числе которых программы для мониторинга технического состояния станков на предприятии и отслеживания персонала в морском порту, разработала компания «Комнэт». Всего за 2023 год предприятие подготовило 78 проектов в рамках концепции IoT, которая объединяет различные устройства в единую сеть. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Интернет вещей – одно из перспективных направлений в промышленности, уверен глава департамента. Концепция IoT позволяет предприятиям значительно повышать производительность и эффективность своей работы. Решения столичного разработчика уже внедрили в 17 регионах страны на заводах, в торговых сетях, в энергетических компания и многих других предприятиях.

Так, благодаря мониторингу технического состояния станков на машиностроительном предприятии удалось на 14% увеличить производительность участка, сэкономить около 35 тысяч литров масла, на 23% сократить амортизацию оборудования, на 12% снизить выбросы вредных веществ и на 8% уменьшить расходы на обслуживание.

Решения разработчика внедрили и в морском порту Крыма. Система мониторинга контролирует работу и передвижения около двух тысяч сотрудников на площади свыше 3 млн квадратных метров. Благодаря этому удалось снизить нецелевую амортизацию оборудования и спецтехники на 30%, риск утери материальных ценностей на 56%, нецелевые затраты времени были сокращены на 50% благодаря повышению трудовой дисциплины.

Как рассказал генеральный директор компании Илья Быконя, главный продукт компании – платформа Rightech IoT Cloud (RIC) – выступает основой при создании IoT-решений. Разработка признана лучшей IoT-платформой 2019 года по версии первой профессиональной премии IoT Awards. В 2022 году предприятие признали лучшим за систему мониторинга персонала и открытое сообщество разработчиков приложений IoT. Решения включены в реестр отечественного ПО, что позволяет использовать их в работе объектов критической инфраструктуры, избегая потенциальных рисков после ухода западных компаний, добавил он.