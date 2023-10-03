Судьба единой валюты БРИКС зависит от России

Модератор сессии – член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) Федор Войтоловский в превью к дискуссии высказал гипотезу о том, что мировая экономика находится в самом начале тектонического сдвига: «Та роль глобальных регуляторов, которую играла группа G-7, ускользает от них, между тем 11 стран БРИКС уже доминируют в мировой экономике: на нашу долю приходится 44% добытой в мире нефти и 36% от планетарной добычи газа, 70% производства стали, 57% реализуемого на мировых рынках продовольствия. Страны БРИКС становятся крупными игроками и на высокотехнологических рынках: производят уже 48% автомобилей. Появились глобальные незападные банки». Модератор предложил участникам обсудить, какими они представляют себе будущее БРИКС.

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Тема единой валюты всплывает в разных контекстах

Почетный профессор Стамбульского университета Ильтер Туран может себе позволить посмотреть на БРИКС со стороны, поскольку Турция в это сообщество стран пока не входит.

«Не вполне понятно, какой структурой является БРИКС, – говорит Туран. – Это группа очень разных по жизненному укладу, идеологии, экономическому развитию стран – стран с рыночной и государственной экономикой, однопартийной и многопартийной системами. В G-7 входят однотипные по устройству страны, поэтому объяснимо их единомыслие. А в БРИКС, за исключением общего желания создать новый справедливый полюс влияния, единодушия нет. В мире появился запрос на альтернативу глобальному Западу, и в первую очередь все смотрят на БРИКС. Но пока БРИКС – это даже не организация, а своего рода международное собрание. До сих пор участникам удалось реализовать только одну интеграционную идею: создать Новый банк развития БРИКС (НБР), но его работа почти не заметна. Поэтому мой ответ на вопрос: может ли БРИКС создать новый мировой порядок или стать альтернативой старой системе однозначен – пока нет. Для того, чтобы на это рассчитывать, нужно создать набор общих ценностей. И, наверно, общую платежную систему, которая не была бы критически зависима от западной».

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Представительница другой страны, не входящей в БРИКС, ректор дипломатической академии Вьетнама, доктор Фан Лан Зунг считает, что вступление в БРИКС шести новых стран летом 2023 года, а также желание еще около 20 стран войти в этот «клуб», является самым наглядным признаком формирования нового полюса.

«Но для экономического развития и устойчивости финансовых структур БРИКС в ситуации, когда ряд стран этого сообщества находятся под санкциями, необходимо создать пул резервных валют или принять другие решения, например – о единой платежной единице», – предполагает доктор Фан.

Широким шагом – к дедолларизации

Критическое мнение о состоянии современной финансовой архитектуры БРИКС высказал участникам сессии бывший исполнительный директор МВФ и вице-президент Нового банка развития от Бразилии доктор Паоло Батиста Ногейра.

«В 2015 году нами были созданы НБР и Пул резервных валют БРИКС (мы его называем Фонд), но процесс выстраивания финансовых механизмов идет медленно, поэтому мы ничего не добились. Фонд был ограничен в размерах центробанками пяти стран. Его нужно расширить, допустить новых участников. Но этому сопротивляются все ЦБ, кроме китайского, а бразильский центробанк сопротивляется сильнее всех – Бразилия хочет не копить резервные валюты, а эмитировать новую денежную единицу».

По словам бразильского финансиста, и ЦБ России тоже не видит большой необходимости в наполнении Фонда, а кроме того, его формированию все эти годы мешали то напряженные отношения Индии и Китая, а то политические кризисы в Бразилии и ЮАР.

«Теперь о банке, - продолжает доктор Ногейра. – Реализация всех проектов НБР идет очень медленно и осуществляется преимущественно в долларах. И как мы можем говорить о дедолларизации, если наш основной финансовый инструмент – долларовый? Недавно НБР возглавила бывшая президент Бразилии Дилма Руссефф, но у нее мало времени: срок Бразилии во главе банка скоро истекает. Следующим руководителем на протяжении пяти лет будет представитель России. От России будет зависеть будущее. Я надеюсь, что Москва направит на эту должность квалифицированного специалиста, который понимает цели этого банка. А в качестве одной из основных целей, на мой взгляд, нужно рассматривать создание единой валюты для стран БРИКС».

По мнению финансиста, появление валюты БРИКС стало бы широким шагом к дедолларизации. Она не должна заменять национальные валюты стран БРИКС, а призвана дополнять их для удобства расчетов между государствами-участниками организации. По замыслу, ЦБ всех стран БРИКС продолжат самостоятельно эмитировать свою валюту, но появится и единый эмитент общей денежной единицы, которая должна быть обеспечена облигациями участников БРИКС.

Опасения Индии и идеи ЮАР

Доктор Ногейра сотоварищи по НБР уже даже придумали название единой валюты: R5+.

«Когда в БРИКС было только 5 стран, то валюты всех этих стран начинались на R, поэтому в рабочем порядке мы уже называли будущую валюту R5, – поясняет финансист. – Сейчас пришли новые государства, у которых валюты начинаются с разных букв, поэтому уместно будет название R5+».

А вот первая по численности населения в БРИКС страна – Индия – выступает против введения единой валюты, и видит в ней риски. Эту точку зрения изложил член-учредитель Совета правления India Foundation доктор Варанаси Рам Мадхав:

«Наши опасения в том, что мы по ходу дедолларизации избавимся от одной доминирующей валюты, но вместо нее попадем в зависимость от другой доминирующей валюты – R5+. Чем это будет лучше? Мы не должны снова попасть в такую ситуацию. Не должна на место доллара, который стал оружием против России, прийти другая такая сверхвалюта. Ведь она также может стать оружием. Рупия торгуется в 22 странах мира, и нам достаточно того, чтобы она принималась во всех странах БРИКС».

«Я не понимаю, почему Индия сопротивляется, и надеюсь, что она откажется от этого сопротивления, – парировал доктор Ногейра. – Вот представьте: доллар ослаб и ушел. Какова будет альтернатива? Рупия торгуется в двух десятках стран, а юань – в большинстве стран мира. Разве Индия хочет, чтобы юань стал всемирным долларом»?

Когда спор почти перешел «на личности», не смог промолчать вице-президент Университета международного бизнеса и экономики (КНР) Гун Цзюн.

«Современная финансовая система уходит корнями к самым темным и несправедливым временам в истории – эпохе колониализма, угнетения. И сейчас эта система обкладывает данью бедные страны, чтобы лучше жилось богатым. Новая архитектура нужна, она должна сначала стать альтернативой, а в перспективе заменить колониальную. Но для этого нужно не торопиться, а создать такую систему, которая будет понятна, справедлива и уважаема не только лидерами, и не только на глобальном Юге».

А с точки зрения южноафриканского ученого и дипломата, исполнительного директора института глобального диалога (ЮАР), доктора Пилани Мтембу, главная задача Нового банка развития БРИКС вообще не в том, чтобы эмитировать валюту или аккумулировать ее. «Это могут делать центробанки стран, – уверен он. – А НБР должен быть не просто депозитарием валют, а депозитарием инвестиционных портфелей, идей развития наших стран».