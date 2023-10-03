Участники Российской недели ГЧП назвали точки роста инвестиций в инфраструктуру и технологии

К такому выводу пришли участники X Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», который прошел в Москве с 26 по 29 сентября. Мероприятия недели в этом году посетили порядка 1,2 тыс. человек из 72 регионов. Еще более 7 тысяч смотрели трансляции. В рамках конгресса прошло 43 мероприятия деловой и образовательной программы.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин в приветственном обращении к участникам конгресса, в текущей макроэкономической ситуации ГЧП является наиболее востребованным механизмом. «Позволяет эффективно взаимодействовать государству и бизнесу, оперативно решать социальные задачи, направленные на строительство новых школ, больниц, современной транспортной инфраструктуры. Благодаря концессионным соглашениям реализуются масштабные инвестиционные проекты в разных секторах, улучшается жизнь россиян», - подчеркнул он.

Одной из центральных тем конгресса стал поиск новых и расширение существующих источников финансирования проектов. В частности, участники выступили за перезагрузку федеральных проектов и госпрограмм с включением в них возможностей для ГЧП, а также усиление роли институтов развития, в том числе ВЭБ.РФ. Также в рамках сессии ДОМ.РФ участники обсудили промежуточные результаты использования инфраструктурных облигаций в ГЧП-проектах. По мнению участников, подобные финансовые инструменты могут быть тиражированы и на другие отрасли.

Отдельный блок сессий был посвящен отраслевой специфике. Так, на сессиях ВТБ Инфраструктурный Холдинг обсудили возможности для более активного использования концессий и ГЧП в автодорожном строительстве и цифровизации городов. О привлечении средств в сферу обращения с ТКО поговорили на сессии ППК РЭО и Совкомбанка. В рамках дискуссий, организованных совместно с группой ВЭБ.РФ, были подняты вопросы привлечения инвестиций в образовательную инфраструктуру, здравоохранение, ЖКХ и благоустройство, промышленность и науку. В большинстве дискуссий речь шла о продлении программ поддержки и потребностях в льготных займах.

При этом для увеличения числа проектов, помимо дешевых денег, необходимо выстроить сам путь их подготовки, взаимодействие между государством и бизнесом на всех стадиях работы. Эти вопросы, в частности, были затронуты на сессии с участием Минэкономразвития. Одним из решением этой задачи может стать запуск министерством и ВЭБ.РФ единой федеральной информационной системы для работы с инвесторами и проектами. Причем в ее контур должны войти не только процессы инициирования и подготовки, но и мониторинг реализации проектов, расходования бюджетных средств.

Практически во время всех дискуссий конгресса так или иначе звучал запрос на совершенствование нормативной базы, отказ от идеи введения ограничения бюджетных обязательств, повышение прозрачности рынка. Этим летом были приняты комплексные поправки Минэкономразвития, которые призваны закрепить существующую практику и в целом улучшить инвестиционный климат. Однако участники выступали за продолжение донастройки законодательства, особенно для использования ГЧП в новых отраслях.

Организаторами конгресса выступают Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Финансовый партнёр – ДОМ.РФ, официальный партнер – ВТБ Инфраструктурный Холдинг, экологический партнер – ППК «Российский экологический оператор».