В Астраханской области разгорается «мусорный» кризис: несмотря на повышенное внимание к теме, в регионе по-прежнему не могут решить проблему с вывозом мусора

Еще в августе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел срочное совещание на тему несвоевременного вывоза мусора.

За последний год проблема вывоза мусора в Астраханской области стала неотъемлемой частью повседневной жизни жителей этого региона и приблизилась к критической точке: в соцсетях регулярно появляются сообщения о горах мусора. Жители из сел Началово, Бахтемир, Мумра и других районов сообщают о том, что мусор не вывозится неделями и даже месяцами, несмотря на своевременную оплату и заключенные договоры. Контейнеры полные, а региональные операторы не берут трубку.

Как ранее сообщал глава Наримановского района Игорь Редькин, задержка вывоза мусора из сел муниципалитета достигает пяти-семи дней, а в некоторых случаях 17 дней. При этом по нормативам, отходы должны убирать ежедневно, особенно при температуре воздуха выше пяти градусов.

Один из главных вопросов, который требует ответа, - кто должен убирать мусор вокруг контейнерных площадок? Управляющие компании отказываются от этой обязанности, а жители также не горят желанием браться за уборку.

Еще в прошлом году на тот момент заместитель министра строительства и ЖКХ Ольга Бойправ заявляла, что только полное взаимодействие всех участников процесса позволит навести порядок в этой сфере. Однако местные жители настаивают, что региональный оператор не справляется со своими обязанностями, все больше задумываются, есть ли у этого кризиса конкретные фамилии и почему регионального оператора до сих пор не сменили.

Стоит отметить, что должность министра строительства и ЖКХ Астраханской области выходит не очень счастливой. Так, в 2019 году бывшего и.о. министра строительства региона Олега Гужвинского признали виновным в превышении должностных полномочий – он незаконно предоставлял бюджетные субсидии некоммерческой организации – и приговорили к трем годам условно. В 2020 году бывший министр строительства и ЖКХ Астраханской области Василий Корнильев, которого следствие считало организатором махинаций по делу о хищении бюджетных средств, был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

В феврале этого года Игорь Бабушкин отстранил от должности астраханского министра строительства и ЖКХ Сергея Трушкина. По данным «КП», причиной увольнения послужила неудовлетворительная реализация нацпроектов в строительной сфере.

К слову Ольга Бойправ, которая курировала вопросы ЖКХ еще во времена Гужвинского и Корнильева, также недавно сменила должность и теперь работает в областной думе и теперь оттуда курирует ЖКХ. Впрочем от перемены мест работы чиновников проблема остается на месте.