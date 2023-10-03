В ФРГ призвали отказаться от военной помощи Киеву на фоне сокращения поддержки Украины Вашингтоном

Европа должна как можно скорее начать двигаться по направлению прекращения огня и заключения перемирия на Украине, в том числе в связи со снижением поддержки Киева со стороны США.

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Такую позицию занимает депутат немецкого парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт, пишет ТАСС. По ее словам, в Брюсселе делают неоднозначные выводы на фоне отказа американского Конгресса выделить Украине дальнейшие средства. Политик назвала «невероятными» сделанные в этой связи заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля по поводу выделения Киеву ежегодно €5 млрд на закупку современных истребителей и ракет в долгосрочной перспективе.

«Вместо того, чтобы принимать решения о миллиардных поставках оружия и брать на себя расходы за марионеточную войну за США, ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня», — приводит агентство слова Вагенкнехт, которая категорически не согласна с тем, чтобы Берлин направлял средства на увеличение поставок вооружений Киеву, содействуя продолжению конфликта, который наносит огромный ущерб в том числе Германии и который «можно и нужно было давно закончить».

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Вагенкнехт напомнила, что, в отличие от США, в Евросоюзе тратят огромные суммы на обеспечение украинских беженцев. «На мой взгляд, Украине нужно не больше оружия, а мир, чтобы можно было начать восстановление страны, в которое было бы гораздо разумнее инвестировать эти деньги», — подчеркнула депутат.

Как пишет Politico, заявления о том, что Вашингтон и Европа будут поддерживать Киев несмотря ни на что, «начинают звучать несерьезно».

Издание указывает на то, что Украина продолжает зависеть от помощи западных стран, и не только в военной сфере; в 2024 году Киев надеется получить от зарубежных партнеров около $43 млрд, причем значительная часть этой суммы должна поступить от Вашингтона. Тем не менее, на днях выходных США не включили помощь Украине в финансирование федерального правительства.

Поддержка Украины со стороны ЕС зависит от долгосрочного бюджета объединения, который сейчас пересматривается, указывается в статье. Утверждение бюджета может затянуться, поскольку его должны согласовать все 27 стран — участниц союза, при этом многие сомневаются по поводу целесообразности поддержки Украины.