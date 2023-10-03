В Кремле прокомментировали информацию о скором старте президентской кампании в России

Руководитель пресс-службы главы государства РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал появившуюся в российский СМИ информацию, что в ноябре на международной выставке-форуме «Россия» будет объявлено об участи Владимира Путина в президентских выборах 2024.

По словам представителя Кремля, ему ничего не известно о якобы назначенном на последний месяц календарной осени начале президентской кампании, передаёт РИА Новости.

«Я, честно говоря, такой информацией не располагаю, – заявил он в ответ на вопрос о якобы назначенной на ноябрь президентской кампании Путина. – Что касается участия главы государства в форуме "Россия", то если такие планы у него появятся, мы вас проинформируем своевременно».

Напомним, ранее в ряде отечественных СМИ, в том числе в газете «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники появилась информация о неформальном старте президентской кампании в России уже ноябре текущего года – к открытию международной выставки-форума «Россия».