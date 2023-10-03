В «Росатоме» заявили о готовности построить в Таджикистане атомную электростанцию

«Росатом» готов к обсуждению с Таджикистаном строительства в республике атомной электростанции большой или малой мощности.

Об этом сообщил заместитель гендиректора — директор блока международной деятельности госкорпорации Николай Спасский, передает ТАСС.

«Это пока размышления о будущем, но, если в дальнейшем, отталкиваясь от того огромного потенциала, который создан, от тех человеческих взаимоотношений, которые у нас сформировались с таджикистанскими коллегами, если таджикистанская сторона проявит интерес к созданию ядерной энергетики, сооружению в Таджикистане атомной станции большой или малой мощности российского дизайна, <...> мы будем счастливы», — заявил Спасский в ходе торжественных мероприятий, посвященных завершению проекта рекультивации территорий промплощадки «Табошар» в районе города Истиклол Согдийской области.

Топ-менеджер отметил, что компания обладает соответствующими компетенциями и технологиями. «Но что самое главное — у нас есть капитал человеческого общения, партнерства, дружбы, который позволяет нам думать о самых сложных, самых масштабных проектах», — подчеркнул он.

Российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия по рекультивации отвала фабрики бедных урановых руд и четырех хвостохранилищ, сообщает агентство. Благодаря выбранным инженерным решениям высота отвала с урановым песком снижена с 65 до 35 м и укрыта полутораметровым слоем чистого грунта; радиационный фон в периметре объектов опустился до естественного уровня.