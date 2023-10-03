Введение потолка цен на российскую нефть сказывается лишь на конечных потребителях — Новак

Нефть Urals в настоящий момент торгуется по рыночным ценам, дороже установленного потолка на российское сырье; price cup показал свою неэффективность.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется выше потолка, по рыночным ценам. Есть понимание того, что такие инструменты делают только хуже. Самое плохое — что они создают прецедент, чтобы в будущем [его] могли использовать не только против российских энергоресурсов, но и против других стран, а также против других продуктов. Надеюсь, что сейчас уже все убедились, что этот инструмент, который придумали, что он неэффективен», — сказал Новак, подчеркнув, что от подобных мер страдают в основном лишь конечные потребители.

Между тем неэффективность потолка цен на нефть из России признали в США, передает Bloomberg. Как завила на днях министр финансов страны Джанет Йеллен, price cap не оправдал возложенных на него надежд. По ее словам, на сегодня эффективность механизма упала из-за того, что РФ создала теневой флот для перевозок нефти и обеспечила для него надежное страхование. В Вашингтоне планируют рассмотреть дополнительные меры, чтобы ограничить нефтяные доходы бюджета России, пишет агентство.

Напомним, члены G7, Европейский союз и Австралия ввели потолок цен на российскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель с 5 декабря 2022 года.