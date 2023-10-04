Акции США: назад в будущее

Октябрь с первых же дней начал подтверждать репутацию самого опасного и волатильного месяца года. И уже вчера «индикатор страха Уолл-стрит» – CBOE Volatility Index (VIX) – вышел на максимум с мая. Он достигал 20,81, превышая тем самым ключевой уровень 20.

Это очень контрастирует с летней самоуспокоенностью рынка – тогда VIX падал до минимума с января 2020 года (12,68). Но за два последних дня успело достаться и медведям, и быкам – хотя последним все же больше. Особенно тем из них, кто в понедельник присоединился к широко разрекламированному ралли «великолепной семерки» акций крупнейших технологических компаний.

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Позавчера вся она была в плюсе, почти в одиночку удержав S&P 500 выше нуля и создав видимость роста Nasdaq. Но уже вчера семерка гигантов капитализации не отрывалась от коллектива. Входящие в нее акции падали – и порой весьма серьезно: Tesla подешевела на 2,02%, Microsoft – на 2,61%, NVIDIA – на 2,82%, а Amazon.com – на 3,66%.

Их вес в индексах очень помог тем ускорить падение, хотя быстро снижались и другие бумаги. Так, заметную конкуренцию технологиям в этом плане составляли финансы и недвижимость. Из 11 секторов S&P 500 остался в плюсе лишь один – коммунальный, прибавивший 1,18%. Накануне он рухнул на 4,72% (а с начала года – и вовсе на 20,65%) и вчера корректировался.

В итоге основные фондовые индексы США ушли в серьезный минус. S&P 500 упал вчера на 1,37%, а Nasdaq Composite – на 1,87%. Для первого это самое низкое закрытие с 1 июня, а для второго – с 31 мая.

Меньше прочих потерял Dow Jones Industrial Average. В нем вес «семерки» не столь велик, так что и упал он только на 1,29%. Но по той же причине он не участвовал в ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта. Его прирост в первом полугодии был скромен – и вчера старейший индекс стер все достижения года. Хотя Dow закрылся на минимуме с 31 мая, с начала января он уже в минусе – на 0,44%.

Базовые причины этих движений не меняются давно – доходность казначейских обязательств переписывает многолетние максимумы. Этому способствуют риторика ФРС, статистика и масштабные размещения US Treasuries Минфином США, откачивающие ликвидность с рынка. Последнее давит и на акции.

Вчера рост доходности казначейских бумаг подстегнули данные с рынка труда. В августе количество вакансий в США не упало, как ожидали аналитики, до 8,8 млн, а выросло до 9,61 млн.

Шансы на подъем ставки ФРС подскочили, а за ними – и доходности US Treasuries. У 5-летних они вчера достигли 4,83%, у 10-летних – 4,81%, а у 30-летних – 4,95%. Все это новые максимумы с 2007 года.

это долгосрочные бумаги. 6-месячные же, например, давали вчера 5,6%, а 12-месячные – 5,5%. Схожую с US Treasuries доходность обеспечивают и фонды денежного рынка – на этом фоне американские акции выглядят откровенно дорого.

По данным Bloomberg Intelligence, скользящая доходность S&P 500 сейчас равна 4,7%, что уступает уже любой казначейской облигации. Это самая высокая относительная цена индекса широкого рынка с 2002 года. И ведь речь идет не о дивидендной доходности (она втрое ниже), а лишь о соотношении, обратном P/E (коэффициенту цена/прибыль).

Покупкам, в отличие от продаж, это не способствует. При этом ситуация ухудшается достаточно динамично для того, чтобы рынок просто не успевал приходить в себя.

«Не похоже, чтобы инвесторы в акции хотели ежедневно оказываться лицом к лицу со скачком ставок, – говорил вчера Bloomberg главный инвестиционный директор Fort Pitt Capital Group Дэн Ай. – Ситуация с доходностями должна успокоиться, прежде чем инвесторы смогут сосредоточиться на сезоне отчетности, потенциально способном стать катализатором движения акций либо вверх либо вниз».

