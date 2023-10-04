Гособлигации США обрушили европейские акции до полугодового минимума

Среда, 4 октября, стала очередным днем обвала на рынке европейских акций, вызванного ростом доходности американских гособлигаций. Так, процентная ставка по 30-летним облигациям правительства США впервые после 2007 года поднялась до 5%. Растет доходность облигаций и в Европе. Например, по 10-летним немецким гособлигациям, самым, наверное, популярным у инвесторов, она впервые за 12 лет поднялась до 3%.

Главный европейский индекс Stoxx 600 сразу после открытия биржи в Лондоне потерял 0,2%. Причем снижается он, напоминает Bloomberg, третью торговую сессию подряд. Снижение зафиксировано и два последних месяца. Если оно продлится еще какое-то время, то индекс лишится всех приобретений 2023 года.