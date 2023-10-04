Гособлигации США обрушили европейские акции до полугодового минимума

Среда, 4 октября, стала очередным днем обвала на рынке европейских акций, вызванного ростом доходности американских гособлигаций. Так, процентная ставка по 30-летним облигациям правительства США впервые после 2007 года поднялась до 5%. Растет доходность облигаций и в Европе. Например, по 10-летним немецким гособлигациям, самым, наверное, популярным у инвесторов, она впервые за 12 лет поднялась до 3%.
Главный европейский индекс Stoxx 600 сразу после открытия биржи в Лондоне потерял 0,2%. Причем снижается он, напоминает Bloomberg, третью торговую сессию подряд. Снижение зафиксировано и два последних месяца. Если оно продлится еще какое-то время, то индекс лишится всех приобретений 2023 года.
Акции туристических компаний, компаний, работающих в сфере услуг, и автопроизводителей снизились, а акции компаний в коммунальном секторе, напротив, немного подросли.
Эксперты отмечают рост и снижение акций отдельных компаний. Акции, например, Tesco Plc, которая изменила прогноз по прибыли в сторону увеличения выросли, а вот бумаги платежной компании Nexi SpA подешевели после того, как аналитики из Сити дали негативный прогноз накануне выхода квартального отчета. Акции Spirent Communications Plc упали после негативного прогноза по прибыли.
В последние дни рынки акций сильно страдают от массовых распродаж облигаций на долговых рынках, вызванных усиливающимися ожиданиями, которые совсем скоро перерастут в уверенность, что центробанки дольше ожидаемого сохранят учетные ставки на высоком уровне.
Сейчас внимание инвесторов и экспертов переходит на новое важное событие – начало квартальной отчетности, которая стартует ближе к середине октября.
«Ожидание более длительного сохранения (ставки) – очень мощный удар по акциям, потому что и мультипликаторы, и будущие доходы находятся под давлением,- объясняет старший стратег State Street Global Markets Мария Вейтмане.- В целом у нас негативный среднесрочный прогноз по акциям».