Cпикера палаты представителей США Кевина Маккарти отправили в отставку

Палата представителей американского Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. За отстранение Маккарти выступили 216 конгрессменов, против такого решения высказались 210.

Бывший спикер не намерен предпринимать попыток вернуться на утраченный пост, передает CNN. Уточняется, что инициировавший отставку Маккарти конгрессмен Мэтт Гетц также заявил об отсутствии таких планов.

Теперь палате представителей необходимо будет избрать нового спикера. При этом явной альтернативы Маккарти, которая имела бы необходимую для победы на выборах поддержку нет, констатирует телеканал, указывая на то, что голосование за отстранение спикера и его решение снова не баллотироваться знаменует собой серьезный кризис Республиканской партии.

Гетц критиковал Маккарти за то, что тот пошел на компромисс с демократами по вопросу принятия 45-дневного бюджета во избежание шатдауна федерального правительства, а также за то, что политик якобы согласовал с Джо Байденом «секретную сделку» по поддержке Киева.

Отмечается, что это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером палаты представителей Конгресса станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Палата представителей после решения об отставке Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду.