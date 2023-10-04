Десять причин посетить новый шоу-мюзикл для детей

Увлекательная история, знакомые с детства персонажи, трогательные песни и аромат сочных апельсинов – все это ждет зрителей захватывающего семейного мюзикла «Чебурашка». Вот 10 причин для того, чтобы всей семьей посетить новую постановку на сцене концертного зала «Москва» в парке «Остров Мечты».

1. По мотивам самого кассового фильма в России

Невероятные приключения любимых героев детства – это то, чего так не хватает отечественному зрителю. Мюзикл «Чебурашка» создан по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката, который в этом году покорил зрителей. Грандиозная музыкальная постановка создавалась параллельно с кинолентой, и оглушительный успех картины лишь доказал продюсерам мюзикла, что они идут в правильном направлении. Приключения любимых с детства персонажей на театральной сцене пришлись по душе уже более 30 тысячам зрителей. Вселенная культового персонажа, которую зрители увидели в этом году на большом экране, воссоздана на театральной сцене командой постановщиков и продюсеров.

2. Режиссер – лауреат «Золотой Маски»

Талантливый режиссер Нина Чусова поставила более 40 спектаклей в театрах столицы и за рубежом, собрала несколько наград за режиссуру и даже получила неожиданную похвалу от президента Владимира Путина, пришедшего посмотреть ее постановку «Гроза». Лауреат самой престижной театральной премии «Золотая маска» стал режиссером мюзикла о Чебурашке.

«Эта работа заинтересовала меня как режиссера, потому что мюзикл сочетает в себе разные виды искусства – цирк, балет, драму, музыку – меня это всегда привлекало. Впрочем, здесь не только разнообразие жанров, но и грандиозный масштаб проекта. Мне нравится работать с такими большими семейными постановками», — признается Чусова.

3. Зарядиться оранжевым настроением

Лучший способ зарядиться хорошим настроением – посмотреть шоу «Чебурашка». По словам режиссера, это как витамины для души.

«Много лет назад я решила для себя, что мое творчество должно дарить зрителям не только эмоции, но и положительный заряд. Шоу «Чебурашка» как раз-таки и заряжает оранжевым настроением. Мне очень хочется передать это настроение всем людям. Чтобы «витамины счастья» попали в кровь наших зрителей, чтобы как можно больше людей стали счастливее», - говорит режиссёр Нина Чусова.

Интересный факт: перед началом каждой репетиции артисты вместо кофе пили апельсиновый сок. Он помогал полноценно проснуться, активировать мозг и улучшить настроение на весь день.

4. Провести время всей семьей

Шоу ориентировано на семейный просмотр: оно увлекает и взрослых, и детей. Постановщики постарались сделать так, чтобы никто не заскучал. Все члены семьи обязательно найдут интересные моменты для себя и отлично проведут время вместе.

«Поскольку наша публика семейная, то при создании мюзикла мы заложили интересные моменты и для взрослых. Поэтому во время просмотра шоу будет интересно всем членам семьи», — говорят создатели.

5. Уникальные акробатические и цирковые трюки

На сцене не только актеры, но и чемпионы мира по акробатике и цирковые артисты. Режиссером проекта выступил Андрей Кольцов, известный цирковой режиссер, солист Cirque du Soleil, автор уникальных трюков, вошедших в энциклопедию циркового искусства.

На протяжении всего действа зрителей ждет с десяток вау-эффектов. Так, артисты выполняют 200 сложных акробатических элементов, 50 раз выполняют сальто назад, главный герой – Чебурашка – ходит вверх ногами на высоте 20 метров, батутисты прыгают в на высоту 20 метров, герои шоу жонглируют 36 опасными ножами. И это еще не все!

Все танцевальные номера поставил известный хореограф и ведущий танцевального шоу «Звезда танцпола» Сергей Мандрик.

6. Испытайте моменты радости и вспомните детство

Мюзикл «Чебурашка» – это увлекательное и зрелищное шоу, а также возможность вернуться в детство, вспомнить беззаботные и радостные моменты. На сцене разворачиваются удивительные события с участием любимых героев. Взрослые с теплотой вспоминают свое детство, а дети сопереживают и испытывают новые впечатления. Многие зрители признаются, что шоу про Чебурашку – это настоящий «билет в детство», позволяющий вернуть яркие воспоминания, отключиться от рутины и просто снять стресс.

7. Насладитесь песнями от Сергея Жукова

Песни, исполненные вживую героями этой захватывающей постановки, останутся в памяти надолго. Все композиции проекта написал главный хитмейкер страны Сергей Жуков. Солист и лидер группы «Руки Вверх!» выступил музыкальным продюсером и написал более 15 композиций, которые проникают в сердца зрителей.

«Музыка для «Чебурашки» рождалась внутри моей семьи. Прихожу домой из студии и говорю: «Сегодня сочинял песню про Шапокляк». И мы всей семьей слушаем, а потом каждый высказывает свое мнение и подсказывает. Получается идеальная фокус-группа для семейного шоу. Так что в «Чебурашке» есть песни, которые помогли сочинить мои дети. Я надеюсь, что таких шоу в нашей стране будет все больше и больше, но на данный момент «Чебурашка» первое и единственное пока в стране семейное шоу такого масштаба и качества», - признается Сергей Жуков.

8. Лучшие артисты музыкального жанра

В грандиозной постановке, состоящей из двух частей, участвуют 52 артиста, в том числе 10 главных персонажей, 16 артистов цирка, 26 танцоров. В проекте задействовано более 100 специалистов производственной команды. В актерском кастинге приняли участие более 240 артистов. В мюзикл приглашены лучшие артисты музыкального жанра. Так, блистают на сцене и поражают зрителей актрисы театра и кино Оксана Костецкая, Лада Марис, Елизавета Пащенко, Елена Моисеева, актеры театра и кино Марат Абдрахимов, Константин Соколов. Список длинный. Но, как говорится, лучше один раз увидеть...

9. Герои шоу взаимодействуют со зрителями

Чебурашка и его друзья покоряют сердца всех зрителей своей добротой, юмором и безграничной энергией. Зрители переносятся в страну детства, где каждое мгновение наполнено искренними эмоциями и волшебством. Интерактивы со зрителями заставляют детей визжать от восторга, вставать со своих мест и танцевать. Герои спускаются со сцены в зрительный зал, чтобы быть ближе к зрителям, наполнять их искренними эмоциями. Лазерное шоу, танцы и хулиганство верных друзей Шапокляка – крыс – усиливают эффект сказочного приключения.

10. Обнимите и сфотографируйтесь с Чебурашкой

Создатели мюзикла воссоздали в фойе концертного зала ту самую атмосферу, которая царит в нашумевшем фильме об ушастом герое и его друзьях. Тот самый мотороллер из фильма, доверху наполненный апельсинами, расположен в фойе —каждый может сделать памятные фотографии, усевшись на него. Ну, и конечно же, долгожданная встреча с главным героем мюзикла – милым Чебурашкой, который с большим удовольствием обнимается с детворой и взрослыми, наполняя всех радостью. Долгожданная встреча и сладкие объятия с ним ждут каждого зрителя. В фойе концертного зала также можно купить сувениры и побаловать себя апельсиновым мороженым.