Для инвестиций и украшений: Сбер начал продавать бриллианты

Сбер начал продавать в своих офисах бриллианты для изготовления ювелирных украшений или инвестирования средств. Продуктом могут воспользоваться только клиенты премиального обслуживания СберПервый и пользователи Sber Private Banking, сообщили в пресс-службе банка.

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«Бриллианты могут стать хорошей инвестицией по примеру сбережений в золоте. Ценообразование в инвестиционных драгоценных камнях более сложное. Если у золота учитывается только вес, у бриллиантов имеют значение вес, форма, цвет и качество. Каждый камень уникален. Если после покупки бриллиант не остался на ответственное хранение у производителя, при обратной продаже потребуется его повторная экспертиза», — сообщили в Сбере.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков считает, что отмена НДС при покупке физлицами бриллиантов повысит к ним интерес, а у россиян будет еще один инструмент, чтобы сохранить и приумножить свои средства.

В январе текущего года ВТБ и Альфа-банк тоже запустили для состоятельных клиентов продажу инвестиционных бриллиантов.

