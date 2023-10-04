Доллар превысил отметку в 99,75 рубля

В начале торгов рубль падал к доллару и укреплялся к юаню, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Около 7 утра 4 октября курс доллара рос до 99,75 рубля, китайская валюта торговалась на отметке 13,59 рубля.

Накануне, 3 октября, доллар преодолевал планку в 100 рублей, такая ситуация наблюдалась впервые с 14 августа. Позже рубль стабилизировался, в итоге за вторник американская валюта снизилать на 15 копеек, до 99,61 рубля. Евро упал на 79 копеек, до 104,16 рубля, юань остался на уровне 13,6 рубля.

По мнению аналитиков, при текущих обстоятельствах возможность возвращения доллара к показателям выше 100 рублей остается, пишет «РИА Новости». Уточняется, что у рубля при этом сохраняется потенциал к коррекционному укреплению как минимум к 98 рублям за доллар по мере того, как рост цен на нефть будет транслироваться в приток валюты от экспорта.