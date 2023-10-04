Гендиректор торговой сети «Перекресток» покинул свой пост

Генеральный директор торговой сети «Перекресток» Андрей Калмыков покидает эту должность.
Об этом сообщила пресс-служба X5 Group, в которую входит ретейлер.
«Андрей Калмыков принял решение покинуть пост генерального директора торговой сети "Перекресток"», — говорится в сообщении.
Наблюдательный совет компании назначил временно исполняющим обязанности гендиректора сети директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Владимира Салахутдинова, указывается также в пресс-релизе.
Уточняется, что Калмыков намерен заняться собственными проектами.
О назначении Калмыкова руководителем торговой сети было объявлено в конце августа 2022 года. До прихода в Х5 он был гендиректором авиакомпании «Победа».