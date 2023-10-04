Инициативы ВЭБ.РФ вошли в ключевой документ G20 по финансированию проектов для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)

Три инициативы ВЭБ.РФ — «Проекты социального воздействия», «ПроШкола» и «Создание сети современных кампусов» — были включены в «Отчёт G20 по устойчивому финансированию за 2023 год» как лучшие страновые примеры по организации финансирования социально-направленных инвестиций. Этот документ, являющийся итогом деятельности Рабочей группы по устойчивому финансированию (Sustainable Finance Working Group, SFWG) «Большой двадцатки», был упомянут в Делийской Декларации лидеров «Группы двадцати».

SFWG — ключевой трек G20, на котором обсуждаются глобальные проблемы финансирования проектов, направленных на достижение ЦУР и целей Парижского соглашения по климату. В ходе заседаний Рабочей группы обсуждаются и вырабатываются рекомендации для правительств стран-участниц «двадцатки». В рамках текущего председательства Индии в фокусе дискуссий оказалось финансирование социальных инвестиций, по итогам которых был создан Сборник лучших практик, вошедший в Отчёт. Документ будет опубликован на официальном сайте «Группы двадцати».

ВЭБ.РФ как национальный институт развития имеет обширную практику финансирования проектов, направленных на достижение целей развития и повышения качества жизни людей. Так, «Проекты социального воздействия» являются инновационным для России инструментом привлечения государством ресурсов частного сектора в социальную сферу. В таких проектах частные инвесторы привлекаются по принципу «платы за успех». Государство выплачивает грант инвестору только тогда, когда достигнуты заранее зафиксированные социальные эффекты проекта и результат подтверждается независимой стороной.

ВЭБ.РФ выступает оператором всех проектов соцвоздействия в России. 3 из 10 уже успешно завершены. Это образовательный проект в Якутии и два проекта в Приморском крае — по преодолению малообеспеченными семьями трудной жизненной ситуации и по вовлечению жителей отдалённых территорий в диспансеризацию и получение медикаментов на дому. Мероприятия еще одного проекта, направленного на повышение качества жизни ментальных инвалидов в Челябинской области, завершены. Проект проходит процедуру независимой оценки достижения социального эффекта.

При участии дочерней компании ВЭБ.РФ «ПроШкола» реализуется механизм государственно-частного партнёрства, запущенный в 2021 году для масштабного финансирования программы строительства школ. Найденное ВЭБ.РФ совместно с российским правительством решение призвано в сжатые сроки ликвидировать разрыв между спросом и предложением учебных мест. В рамках программы на базе концессионных соглашений в 29 субъектах Российской Федерации идёт строительство 145 образовательных учреждений. Школы рассчитаны на 140 тыс. учеников. При этом учебные места будут оснащены всем необходимым для обеспечения современного качественного образовательного процесса. «ПроШкола» реализует 67 концессионных соглашений. За 2 года с момента старта программы в эксплуатацию сдано уже 12 школ.

Проект «Создание сети современных кампусов» — ещё один пример совместных инвестиций государства и частного сектора. Это первая в России инициатива, когда механизм ГЧП применяется для структурирования проектов в сфере высшего образования. Проект предполагает строительство комплексных инфраструктурных объектов для проживания студентов и преподавателей, для организации научной и образовательной деятельности, реализации инновационных проектов и проведения культурных и спортивных мероприятий. Для участия в программе Министерство науки и высшего образования РФ отобрало 17 проектов из 17 регионов (13 проектов реализуются на принципах ГЧП). Строительство кампусов в ряде городов уже началось.

Привлечение финансовых ресурсов в социальную сферу, особенно частного капитала, — важная задача как для развитых, так и для развивающихся экономик. Включение примеров инициатив ВЭБ.РФ в международный сборник стран «двадцатки» может рассматриваться как признание ценности российского опыта для других стран.